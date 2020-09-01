Adım adım tortilla tarifi: Tortilla nedir? Tortilla nasıl yapılır?

Tortilla, Meksika, Orta Amerika, Karayipler, ABD ve Kanada'da mayasız ince ve yassı olup, mısır unu veya beyaz undan yapılan bir çeşit ekmektir. Benzer türde bir ekmek de Güney Afrika'da yapılan arepadır. Bu ekmek türü, Avrupalıların Amerika'ya varmasından önceki döneme aittir.



ekmek türü, Avrupalıların Amerika'ya varmasından önceki döneme aittir. O dönemde İspanyollarca, geleneksel mayasız İspanyol kekleri ve omletlerine (orijinalinde Güney Amerika'nın yerel yiyeceği olan patates bulunmaz) benzerliği nedeniyle "tortilla" adı verilmiştir.



Aztekler ve Nahuatl dili konuşan diğer toplumlar, kendi tortillalarını "tlaxcalli" olarak adlandırılır. Bu tür, tortilla prototipi haline gelmiştir. Mısır unlu versiyonu orijinal Kuzey Amerika tortillasıdır ve çoğunlukça "otantik tortilla" kabul edilir. Beyaz undan yapılan tortillalar, Meksika'nın mısır yetiştirilmeye uygun olmayan bölgelerinde ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki ismi ise yufka ekmektir. biraz daha büyük yapılır. genellikle Anadolunun köylerinde yapılan bir çeşididir.

TORTİLLA NASIL YAPILIR?

Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden tortilla bizim lavaş ekmeğimize çok benzeyen bir ekmektir. Tortilla'yı meksika dürümü, quesadilla ve fajita gibi bir çok meksika yemeğinde kullanabilirsiniz.

TORTİLLA MAZLEMELERİ



4 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz



TORTİLLA YAPIM AŞAMALARI



Derin bir kasenin içerisine aldığınız unu, tuzu ve kabartma tozunu karıştırıp ortasını havuz gibi açın. Ilıttığınız suyu oluşturduğunuz bu havuzun içerisine boşaltıp, kenarlardan unları alarak yavaş yavaş kulak memesi kıvamına getirin. Hamurunuz cıvık olursa biraz daha un, sert olduysa biraz daha su ekleyin. Kulak memesi kıvamına gelen hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın ve üzerini nemli bir bezle kapattıktan sonra yarım saat dinlendirin.



Dinlenen hamur bezeleri unlanmış zemine aldıktan sonra bir merdane yardımıyla yuvarlak bir biçimde açın. Lavaş boyutunda açtığınız hamurlarınızı ısınmış yağsız tavada önlü arkalı pişirin.



