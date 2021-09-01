Fellah köftesi hangi yöreye ait? İşte fellah köftesi tarifi

Adana yöresinin mutfağına ait olan fellah köftesini yapmak da oldukça kolay. Temel malzemeleri bulgur ve un olan fellah köftesi hem çok doyurucu hem de çok besleyici bir yemek. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde küçük farklılıklarla yapılan fellah köftesinin malzemelerini ve yapım aşamasını derledik.

Fellah köftesi yapımı için malzemeler



1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı ince köftelik bulgur

2,5 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 bardak sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı irmik



Domates sosu için:

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı nar ekşisi

4 adet orta boy domates



Üzeri için:

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber



Fellah köftesi tarifi Nasıl yapılır?



Bulgurun şişip yumuşaması için 1 parmak geçecek kadar sıcak su ile ıslatıp kapağını kapatın.

Bu esnada robotun içine domates ve sarımsakları ekleyip çırpın. Yumuşayan bulgurun içine irmik, domates salçası, yumurta, un ve baharatları koyup yoğurun.

Geniş bir tencereye su koyun ve kaynaması için bekleyin. Yoğurduğunuz hamurdan ufak ufak parçalar koparıp elinizde yuvarlayın ve parmağınızla ortalarına çukur açarak tabağa dizin.

Hazırladığınız köfteleri kaynayan suya atın. Pişen köfteleri sudan çıkarıp ayrı bir tabağa koyun.

Bir tavaya sıvı yağ koyup ısıtın ve robotta çektiğiniz sarımsaklı sosu ilave edip pişirmeye başlayın.

Üzerine domates salçasını ekleyin ve kavurun. Salçayı da iyice kavurduktan sonra nar ekşisini ve baharatları koyup karıştırın.

Servis tabağının altına önce bir miktar domates sosundan koyun, daha sonra üzerine köfteleri dizin. Kalan sosu da en üste döktükten sonra doğranmış maydanozları serpip servis yapın.

Köftelerinizi şekillendirdikten sonra kısa bir süre sıcak suda şok haşlama yaptıktan sonra buzlukta dondurabilirsiniz.

Yiyeceğiniz zaman buzluktan çıkarıp kaynar suya atmanız ve iyice pişince sosunu eklemeniz yeterli olacaktır.