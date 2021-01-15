Besin değeri oldukça yüksek... İşte yeşil mercimeğin faydaları

İç Hastalıkları-Metabolizma ve Obezite Uzmanı Dr. Ayça Kaya, yeşil mercimeğin faydaları hakkında önemli bilgiler verdi.

- İyi bir bitkisel karbonhidrat kaynağı: İyi bir bitkisel karbonhidrat kaynağıdır. Yani vücuda kaliteli şeker verir. Özellikle zayıflarken beslenmede günlük alınan kaloriyi azaltılır. Eğer kişi tek yönlü besleniyorsa yeterli şeker alamadığı için buna bağlı halsizlik, yorgunluk, bitkinlik yaşayabilir. Oysa salatalarına ekleyeceği 2 yemek kaşığı kadar haşlanmış yeşil mercimek, vücuda yeterli şekeri verir ve diyete bağlı bu semptomların görülme durumu azalır.

- Uzun süre tokluk sağlıyor: Çok iyi bir lif kaynağıdır. Lifler bitkilerin hücre duvarında olan bileşenlerdir. Beslenme ile midemize girdiklerinde şişerler ve hacim oluştururlar. Bu durumda da az yemeye bağlı acıkma hissi azalır, yani daha tok kalarak diyete uyum süreci kolaylaşır.

- Menopoz semptomlarını hafifletir: Mercimek bağırsaklarda ilerlerken bağırsak hareketlerini arttırır. İyi bir metabolizma, iyi bir boşaltım sisteminde geçer. Boşaltım sisteminin iyileşmesi zayıflamayı kolaylaştırır. Mercimek bir fitoöstrojendir. Yani vücutta kısmi östrojen etkisi gösteren ilaç gibi bir besindir. Özellikle menopoz semptomlarını hafifletir. Meme, rahim kanseri gibi hormon bağımlı kanserlerden korur. Ancak bu hastalıkların tanısını alan hastaların bu yiyecekten kaçınmasında fayda var, çünkü kısmi östrojen etkisi bu hastalıklara iyi gelmez.

- Demir açısından zengin bir kaynak: Mercimek çok iyi bir demir kaynağıdır aynı zamanda. Özellikle yumurta veya kıyma ile birlikte pişirilmesi demir açısından daha da zenginleştirir. Yanında bol limonlu bir salata ile tüketilmesi demirin vücutta daha iyi kullanılmasını sağlar.

- Tansiyonu düşürür ve dengeler: Potasyum oranı yüksektir. Bu özelliği tansiyonu düşürür ve dengeler. Kiloya bağlı tansiyonu olanlarda çok etkilidir. Hem zayıflatır hem tansiyonu düşürür. Kolesterol içeriği sıfır olan bir protein olduğu için kolesterol yüksekliği olanlar güvenle kullanabilir.

Haftada en az 3 kez tüketin

Yeşil mercimeğin 4 temel besin grubundan birini oluşturan et, yumurta ve kuru baklagiller grubu içinde yer aldığını belirten Diyetisyen Aysen Arıcan, faydalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Kuru baklagiller besin öğesi bileşimi ve posa içeriği açısından haftada en az 3 kez mutlaka tüketilmelidir. Yeşil mercimek özellikle kadın sağlığı açısından çok önemlidir. Sindirim sistemi hastalıklarının, bazı kanser türlerinin, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde çok önemlidir. Tanelerin dış kısmında çözünebilen ve çözünemeyen posa, iç kısmında nişasta ve protein bulunur. Yağ içeriği çok düşüktür ve çoğunluğu doymamış yağ asitlerinden oluşmaktadır. Ayrıca yeşil mercimek kolesterol içermez. Yeşil mercimek protein, karbonhidrat, lif, fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamin ve yüksek oranda folik asit içerir. İçerisindeki kompleks karbonhidrat ve protein zenginliğinden ancak doğru şekilde hazırlanıp pişirildiğinde yararlanılabilir. Protein kalitesini artırmak için mutlaka tahıllarla birlikte tüketilmelidir. Pişirme usullerine uygun olduğunda ve C vitaminlerinden zengin sebze ve meyvelerle tüketildiğinde yapısındaki demir ve kalsiyumun biyoyararlılığı (vücutta kullanımı) artar. Örneğin; 1 porsiyon mercimek yemeği, 1-2 dilim tam tahıl ekmeği ve taze mevsim salata ile birlikte yenildiğinde protein kalitesi artar."