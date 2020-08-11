Hürriyet Aile Özel / Fotoğraflar: Alamy, iStock, Pixabay, Pexels
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 16:28,
Vücudun tüm ihtiyacını karşılıyorlar! İşte 6 süper besin…
Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için son zamanlarda çok sık duyduğumuz süper besinleri beslenme düzeninize ekleyebilirsiniz.
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1
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Süper besinlerin bağışıklığı güçlendirmeye, metabolik hastalıkların iyileşmesine, kilo kaybına, beyin gelişimine katkı sağladığının altını çizen Uzman Diyetisyen Hilal Konak, önemli bilgiler verdi.
2
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Sarımsak
Sarımsak, yüzyıllardır mutfaklarda kullanılan bir besindir. Sarımsağın, anti-kanserojen, anti-oksidan özelliği olduğu, ayrıca tansiyonu ve kan kolesterol seviyelerini düşürmekte etkili olduğu bilinmektedir.
3
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Sarımsağın ‘süper besin’ olmasındaki en önemli etken içeriğindeki ‘allicin’ isimli bileşiktir. Allicin’in etkisinden tam olarak faydalanmak için sarımsak çiğ olarak ve ezilerek, çiğnenerek tüketilmelidir. Sarımsak pişirildiğinde ise allicin bileşiğinin etkisi azalmaktadır.
4
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Chia tohumu
Chia tohumu, son yıllarda tanıştığımız ve popüler olan Güney Amerika kökenli bir besindir. Yüksek miktarda magnezyum, fosfor ve kalsiyum mineralleri içerir. Lif içeriği oldukça yüksektir.
5
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2 yemek kaşığı chia tohumu yaklaşık 7 gram lif içerir ve bu miktar günlük ihtiyacın 3’te birini karşılar. Aynı zamanda bitkisel omega-3 kaynağıdır. Özellikle vegan ve vejetaryen beslenmede iyi bir besin kaynağıdır.
6
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Spirulina
Tuzlu sularda yaşan bir bakteri türünden (siyanobakteri) elde edilen spirulina, besin öğesi içeriği en zengin besin takviyelerinden biri olarak bilinir. Protein, demir, kalsiyum, çinko, B vitaminleri açısından zengindir.
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Yüksek antioksidan ve anti-inflamatuvar kapasitesi sayesinde kronik hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. Spirulina satın alırken test edilen markaları tercih etmeye özen gösterilmelidir.
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Zeytinyağı
Mutfaklarımızın vazgeçilmezi zeytinyağı, tam bir sağlık deposudur. Tekli doymamış yağ asitlerinin temel kaynağıdır. Bu yağ asitleri kan kolesterol seviyelerinin düşürülmesinde, kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde etkilidir.
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E vitamini içeriğiyle hücrelerin yenilenmesini sağlar. Beyin fonksiyonlarının ve sindirim sağlığının korunmasında etkilidir.
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Yaban mersini
Kırmızı ve mor meyvelerin antioksidan içeriği yüksektir. Yaban mersini, hem düşük enerji içeriği hem zengin vitamin-mineral içeriğiyle ‘süper besin’ olarak kabul edilir.
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Kan şekerinin dengelenmesinde, idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde, beyin fonksiyonlarının güçlendirilmesinde etkilidir.
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Yeşil mercimek
Lif, B grubu vitaminler ve bitkisel protein açısından zengindir. Demir, magnezyum ve çinko içeriğiyle yorgunluğun önlenmesinde etkilidir.
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Bağırsak sağlığı ve kalp sağlığının korunmasını sağlar. Haftada en az 2 kez yeşil mercimek tüketmenin sağlığa katkısı büyüktür.