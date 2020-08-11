Vücudun tüm ihtiyacını karşılıyorlar! İşte 6 süper besin…

Sarımsağın ‘süper besin’ olmasındaki en önemli etken içeriğindeki ‘allicin’ isimli bileşiktir. Allicin’in etkisinden tam olarak faydalanmak için sarımsak çiğ olarak ve ezilerek, çiğnenerek tüketilmelidir. Sarımsak pişirildiğinde ise allicin bileşiğinin etkisi azalmaktadır.