SICAK GELİŞMEDrogba Galatasaraya bir transfer daha yapabilirDrogba'dan G.Saray'a bir transfer daha!
Alper Potuk, Eskişehirspor’a 100 bin TL bağış yaptıAlper Potuk'tan 100 bin TL bağış
Yediği poğaça boğazına takılan kadın öldüAkılalmaz ölüm! Yediği poğaça sonu oldu
Abdullah Avcı’nın gözü Orkan’da olacakAvcı'dan eski Beşiktaşlı'ya veto!
BIST ve Döviz Bilgileri bigpara.com’dan alınmaktadır.

YOL DURUMU

Anlık takip edin »

EN SON ZİYARETLER
ŞEHİRLER
Tuncelide açıldıTunceli'de açıldıTürkiye'nin ilk çadır kamp konseptli oteli...
Bursada korkunç olay Kediyi böyle öldürdülerBursa'da korkunç olay! Kediyi böyle öldürdülerBursa'da hayvanseverler tarafından tarlada bulunan kedi...
Bunu çok istiyordumBunu çok istiyordum!30 bin TL'lik hediye
Reynmen’in yeni aşkını hırka ele verdiReynmen’in yeni aşkını hırka ele verdiHayranları ortaya çıkardı.
Bir daha asla yaşamak istemeyeceğim bir histiBir daha asla yaşamak istemeyeceğim bir histiFatma Turgut yaşadığı zor günleri anlattı.
Babamla havuz keyfiBabamla havuz keyfiÜnlü oyuncunun kızı paylaştığı bu pozla sosyal medyada gündem yarattı.
Nagatomo: Türk doktorları olmasa...Nagatomo: "Türk doktorları olmasa..."Galatasaray formasıyla 1.5 senede iki şampiyonluk gören Yuto Nagatomo...
G.Saray resmen açıkladı Emre Mor...G.Saray resmen açıkladı! Emre Mor...Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılıların Avusturya'nın Seefeld bölgesinde kamp yaptığı otelde basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştirdi.
Transferde flaş gelişme Emre...Transferde flaş gelişme! Emre...Fenerbahçe, milli futbolcu Mahmut Tekdemir'i alabilmek için Başakşehir yönetimine önerdiği rakamı 3 milyon Euro'ya çıkardı.
Meğer makarna süzgecini yıllarca hep yanlış kullanmışızMeğer makarna süzgecini yıllarca hep yanlış kullanmışız
Sakın böyle çözdürmeyin, patlama derecesinde çoğalıyorlar Sakın böyle çözdürmeyin, patlama derecesinde çoğalıyorlar
Yanal Ferdiyi niye oynatmıyor AçıkladıYanal Ferdi'yi niye oynatmıyor? Açıkladı
Boşanma kararı almışlardı... Dikkat çeken detay!
Beşiktaş fena karıştı! Orhan Ak'a saldırı...
GÜNDEM
Bodrumda korku dolu anlar...Bodrum'da korku dolu anlar...
Sapanca Gölünde kaybolmuştu Acı haber geldi...Sapanca Gölü'nde kaybolmuştu! Acı haber geldi...
Kadın kıyafetli erkek hırsızlar yakalandıKadın kıyafetli erkek hırsızlar yakalandı
Serenay Sarıkaya’nın annesini gören inanamadıSerenay Sarıkaya’nın annesini gören inanamadı!
MAGAZİN
Ünlü olmak isteseydim çok başka yollar seçerdimÜnlü olmak isteseydim çok başka yollar seçerdim
Geldiğim yeri unutmadımGeldiğim yeri unutmadım
Aybüke Pusatın hayali gerçek olduAybüke Pusat'ın hayali gerçek oldu
Tarih belli oldu... EvleniyorlarTarih belli oldu... Evleniyorlar!
SPOR ARENA
Video | Cengiz Ünderden iki füzeVideo | Cengiz Ünder'den iki füze!
Falcao transferinde Diagne şokuFalcao transferinde Diagne şoku
Trabzonsporda forvete iki dünya yıldızıTrabzonspor'da forvete iki dünya yıldızı!
Fatih Terim’den Ali Koç’a yanıtFatih Terim’den Ali Koç’a yanıt
Cruise tatili düşündüğünüzden daha ucuz olabilir?
Herkesin gözü orada: Bodrum’un yeni cazibe merkezi Aspat!
İş hayatında kalıcı başarı için mutlaka kulak vermeniz gereken 4 öneri

İş hayatında kalıcı başarı için mutlaka kulak vermeniz gereken 4 öneri

Bayramı moduna göre geçirmek isteyenler için muhteşem tatil fırsatları

Bayramı moduna göre geçirmek isteyenler için muhteşem tatil fırsatları!

08:38Aloe vera jeli nasıl çıkartılır?
02:37Kıymalı Rulo Börek | Mucize Lezzetler
02:58MILD Tedavi yöntemi nedir?
17:5529 Temmuz haftalık burç yorumları
02:44Boyun ağrıları için kolay egzersizler
Memur ve memur emeklilerinin gözü 1 Ağustos'taMemur ve memur emeklilerinin gözü 1 Ağustos'ta
Petrol ithalatı mayısta arttıPetrol ithalatı mayısta arttı
Tam bir cilt dostu Sivilceleri önlüyor, yaşlanmayı geciktiriyorTam bir cilt dostu! Sivilceleri önlüyor, yaşlanmayı geciktiriyor
Gerçekten işe yarıyor mu Her gün 10 bin adım atarsanız…Gerçekten işe yarıyor mu? Her gün 10 bin adım atarsanız…
Tümör hücrelerini küçültüyor, kansere karşı koruyorTümör hücrelerini küçültüyor, kansere karşı koruyor
Büyükannelerimizin geleneksel çorbası o probleme de çare oluyorBüyükannelerimizin geleneksel çorbası o probleme de çare oluyor
Erkekleri yeterince izledik, sıra kadınlardaErkekleri yeterince izledik, sıra kadınlarda
Boğaz’da denizanalarıyla baş başaBoğaz’da denizanalarıyla baş başa
Ailesiyle tatil yapacakAilesiyle tatil yapacak
12 soruda bal hakkında her şey!12 soruda bal hakkında her şey İyisini nasıl anlarız
Her kuşun yavrusu tutulmazHer kuşun yavrusu tutulmaz
Gece çekimleri korkunçtuGece çekimleri korkunçtu
Komşulara yasaklar listesiÜnlü çift hakkında şaşırtan iddia: Komşulara yasaklar listesi
Umut vaat eden oyuncuUmut vaat eden oyuncu
Umut Evirgen uzun metraj bir film çekti. Umut Evirgen sessiz sedasız uzun metraj bir film çekti.
İtalya’dan havuz taşıİtalya’dan havuz taşı
Suri benim kızım değilSuri benim kızım değil
Şampiyon ağlattıŞampiyon ağlattı
İşte yıldızı parlayanlarİşte yıldızı parlayanlar
Ebru’nun sesi yeterEbru’nun sesi yeter
Oyun yazıyorOyun yazıyor
Zararlı diye biliyorduk, meğer zayıflatıyormuşZararlı diye biliyorduk, meğer zayıflatıyormuş!
O parmağınız daha uzunsa risk altındasınızO parmağınız daha uzunsa risk altındasınız!
KPSS ÖABT yorumları Öğretmenlik alan sınavı (ÖABT) nasıl geçtiKPSS ÖABT yorumları! Öğretmenlik alan sınavı (ÖABT) nasıl geçti?
Benimle Söyle finalistleri belli olduBenimle Söyle finalistleri belli oldu!
Kazandıkları onca parayı nereye yatırdıkları belli oldu Çok şaşıracaksınız Kazandıkları onca parayı nereye yatırdıkları belli oldu! Çok şaşıracaksınız
Amerikalılar iPhone’u bırakıp Android telefonlara geçiyorAmerikalılar iPhone’u bırakıp Android telefonlara geçiyor
KPSS ÖABT soruları ve sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM bilgisiKPSS ÖABT soruları ve sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM bilgisi
Kurban Bayramı ne zaman başlıyorKurban Bayramı ne zaman başlıyor?
Engin Nurşani kimdir ve hastalığı neEngin Nurşani kimdir ve hastalığı ne?
Benimle Söyle finalisti Eftalya Fettahoğlu kimdir ve nereliBenimle Söyle finalisti Eftalya Fettahoğlu kimdir ve nereli?
Lise nakilleri ne zaman başlıyorLise nakilleri ne zaman başlıyor?
AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanırAÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
FSM Köprüsündeki çalışmalar ne zaman bitiyorFSM Köprüsü'ndeki çalışmalar ne zaman bitiyor?
Okula başlama yaşı nasıl hesaplanırOkula başlama yaşı nasıl hesaplanır?
Benimle Söyle yarışmasının jürisinde kimler varBenimle Söyle yarışmasının jürisinde kimler var?
Pazar günü hava nasıl olacakPazar günü hava nasıl olacak?
Krep nasıl yapılırKrep nasıl yapılır?
YKS tercih sonuçları için tarih belli oldu muYKS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu?
Üreme çağında ortaya çıkıyor, eğer tedavi edilmezse…Üreme çağında ortaya çıkıyor, eğer tedavi edilmezse…
Partnerinizin cinsel isteksizliğinin sebebi bu olabilirPartnerinizin cinsel isteksizliğinin sebebi bu olabilir!
iPhone 11 gün sayıyor İşte özellikleriiPhone 11 gün sayıyor! İşte özellikleri
Mezun olana 5 bin 890 liraMezun olana 5 bin 890 lira!
Muhteşem üçlü Bu karışım saç köklerini yeniliyor…Muhteşem üçlü! Bu karışım saç köklerini yeniliyor…
Zayıflamak isteyenlerin yeni gözdesiZayıflamak isteyenlerin yeni gözdesi
Bir türküsü bir de kebabı... Sofralarda Bodrum rüzgarı esecekBir türküsü bir de kebabı... Sofralarda Bodrum rüzgarı esecek
Game of Thronesun yaratıcıları Netflix, Amazon ve Disneye göz kırpıyorGame of Thrones'un yaratıcıları Netflix, Amazon ve Disney'e göz kırpıyor
Mis kokulu çileklerle yapabileceğiniz enfes bir tatlıMis kokulu çileklerle yapabileceğiniz enfes bir tatlı
WiFi şifrelerini izinsiz kaydeden Googlea cezaWiFi şifrelerini izinsiz kaydeden Google'a ceza
Samsung Galaxy Note 10 Plus satışa çıkıyorSamsung Galaxy Note 10 Plus satışa çıkıyor
Haftada 2 kez zorlanarak tuvalete gidiyorsanız…Haftada 2 kez zorlanarak tuvalete gidiyorsanız…
Günlük burç yorumunuzu okudunuz muGünlük burç yorumunuzu okudunuz mu?
Yarış otomobilleri izleyenlerin arasına daldıYarış otomobilleri izleyenlerin arasına daldı
Soyguncunun mermilerinden kurşun geçirmez cam ile kurtulduSoyguncunun mermilerinden kurşun geçirmez cam ile kurtuldu
O meşhur peynirlerin sırrını keşfettiler 7,5 kilogram sütten...O meşhur peynirlerin sırrını keşfettiler! 7,5 kilogram sütten...
2019 iPhone Fotoğraf Ödüllerini kazananlar belli oldu2019 iPhone Fotoğraf Ödülleri'ni kazananlar belli oldu
Yaz sofralarının en pratik ve en nefis yemekleri onlar...Yaz sofralarının en pratik ve en nefis yemekleri onlar...
Canon, Türklerin fotoğrafçılık alışkanlıklarını açıkladıCanon, Türklerin fotoğrafçılık alışkanlıklarını açıkladı
Bayıldığınız suşileri evde de yapabileceğinizi söylesek Nasıl mıBayıldığınız suşileri evde de yapabileceğinizi söylesek! Nasıl mı?
Türkiye ve Rusya, Sibiryanın bilinmeyenlerini birlikte araştırıyorTürkiye ve Rusya, Sibirya'nın bilinmeyenlerini birlikte araştırıyor