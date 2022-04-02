Onbir ayın sultanı ramazan ayı, ibadetimizi gerçekleştirdiğimiz bir aydır. Kilo vermek için fırsat olarak bakmamak gerekir.
Zira verilen kilolar kas ve sıvı kaybı ağırlıklı olacağı için, ramazan ayı bittikten sonra hızla hatta daha fazlası ile birlikte alınır. Ramazan ayında uzun süre aç kalmaya bağlı, baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, dikkatsizlik, dalgınlık, sinirlilik, uyku isteği, mide de ekşime ve şişlik görülebilir. İftarda yemekleri birden ve fazla miktarda tüketirsek; kan şekerimiz hızlı bir şekilde yükselir, aynı hızla da geri düşer. Bu nedenle de kendimizi yorgun ve bitkin hissedebiliriz. Ramazanda nasıl beslenmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Konuyla ilgili Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, 10 başlık altında şu bilgileri verdi:
TEK ÖĞÜN İLE ORUÇ TUTMAYIN
“İftar yemeklerini hızlı yemeniz, miktar ve içerik olarak ağır olması bir anda kalbinize aşırı yük getireceği için sonuçları sizin sağlığınız için üzücü olabilir. Oruç tutan kişiler uzun süre aç kaldıkları için metabolizmaları yavaşlar ve besinlerin yağ olarak depolanması kolaylaşır. Ramazan ayında geç saatlerde yemek yiyerek ‘kilo alacağım’ endişesi ile lütfen sağlıklı olabilmeniz için yemeniz gereken besinlerden vazgeçmeyin, tek öğün ile oruç tutmayın. Ramazan ayında alacağınız birkaç kilo sizin sağlığınızın bozulmasından daha önemli değildir. Eğer ramazan ayında hem sağlıklı beslenmek hem de kilo almamak istiyorsanız bazı konulara dikkat etmeniz gerekmektedir.
10 BAŞLIKTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1)Su tüketimi:İftardan sahura kadar en az 2-2.5 litre suyu yavaş yavaş tüketmelisiniz. Gün boyunca vücudunuzun kaybetmiş olduğu sıvıyı ise su ile birlikte komposto, taze sıkılmış meyve suları, ayran tüketerek sağlayabilirsiniz.
2)İftarı ikiye bölün: İftarı yapabiliyorsanız ikiye bölün. İftarı çorba (soğuk veya ılık tüketilmesi daha sağlıklıdır), bir dilim ekmek ve salata ile açıp 15-20 dakika ara vermeniz vücudunuza, midenize aşırı yük vermemenizi sağlayacaktır. Tekrar sofraya oturduğunuz da sebze ve et yemeğinizden bir miktar tüketebilirsiniz.
3)Sebze-meyve tüketimi: Her gün hiç olmazsa 4-5 yemek kaşığı sebze tüketin. Bu miktar bile kabız olmanızı önleyecektir. Meyveleri sınırsız tüketmeyin, çünkü meyve tüketimi sağlıklıdır ancak aşırıya kaçmadığınız sürece. Günlük 2 en fazla 3 porsiyon meyve tüketimi size yeterli olacaktır.
4)Tatlı: Yemeklerden 2-2.5 saat sonra sütlü veya meyveli tatlı tüketmeniz faydalı olacaktır.
5)Pilav-makarna-ekmek-kurubaklagil: Lütfen ramazandan pideden olabildiğince uzak durmaya çalışın. Çünkü yedikçe yiyesiniz gelir ve glisemik indeksi yüksektir. Ekmek olarak kepek veya tam buğday, tam tahıl, çavdar gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz. Makarnayı ve pirinç pilavını kepekli tercih etmeniz glisemik indeksini düşürürken, arzu ederseniz glisemik indeksi düşük olan bulgur pilavını tercih edebilirisiniz. Kurubaklagiller hem sağlıklıdır hem de glisemik indeksi düşük gıdalardır. Ayrıca sizi tok tutacaktır.
6)Sahur: Uykunuz bölünecek olsa bile mutlaka sahura kalkmalısınız. Sahurda peynir, yumurta, yoğurt gibi gıdaları tercih edebilirsiniz. Ayrıca sahurdaki tercihleriniz yüksek enerji içeren ve kolay hazmedilecek besinler olmalıdır.
7)Fiziksel aktivite: Lütfen oruçluyken spor yapmaya kalkmayın, sonuçları ağır olabilir. İftardan 1-2 saat sonra hafif yürüyüş yapabilirsiniz.
8)Bitki çayları: Bozulan uyku düzeniniz için yatmadan önce papatya, melisa, ıhlamur gibi sakinleştirici çaylar içebilirsiniz.
9)Çay-kahve: İftardan yarım saat sonra tüketebilirsiniz.
10)İftariyelikler: Genel de yüksek yağ içerir, bu nedenle her gün tek bir seçim yapın. Örneğin bir gün tereyağı-bal tercih ediyorsanız, ertesi gün 1-2 zeytin ya da 1 hurma tercih edebilirsiniz.”
Ramazanda nasıl beslenmeliyiz
Onbir ayın sultanı ramazan ayı, ibadetimizi gerçekleştirdiğimiz bir aydır. Kilo vermek için fırsat olarak bakmamak gerekir.
Zira verilen kilolar kas ve sıvı kaybı ağırlıklı olacağı için, ramazan ayı bittikten sonra hızla hatta daha fazlası ile birlikte alınır. Ramazan ayında uzun süre aç kalmaya bağlı, baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, dikkatsizlik, dalgınlık, sinirlilik, uyku isteği, mide de ekşime ve şişlik görülebilir. İftarda yemekleri birden ve fazla miktarda tüketirsek; kan şekerimiz hızlı bir şekilde yükselir, aynı hızla da geri düşer. Bu nedenle de kendimizi yorgun ve bitkin hissedebiliriz. Ramazanda nasıl beslenmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Konuyla ilgili Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, 10 başlık altında şu bilgileri verdi:
TEK ÖĞÜN İLE ORUÇ TUTMAYIN
“İftar yemeklerini hızlı yemeniz, miktar ve içerik olarak ağır olması bir anda kalbinize aşırı yük getireceği için sonuçları sizin sağlığınız için üzücü olabilir. Oruç tutan kişiler uzun süre aç kaldıkları için metabolizmaları yavaşlar ve besinlerin yağ olarak depolanması kolaylaşır. Ramazan ayında geç saatlerde yemek yiyerek ‘kilo alacağım’ endişesi ile lütfen sağlıklı olabilmeniz için yemeniz gereken besinlerden vazgeçmeyin, tek öğün ile oruç tutmayın. Ramazan ayında alacağınız birkaç kilo sizin sağlığınızın bozulmasından daha önemli değildir. Eğer ramazan ayında hem sağlıklı beslenmek hem de kilo almamak istiyorsanız bazı konulara dikkat etmeniz gerekmektedir.
10 BAŞLIKTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1)Su tüketimi:İftardan sahura kadar en az 2-2.5 litre suyu yavaş yavaş tüketmelisiniz. Gün boyunca vücudunuzun kaybetmiş olduğu sıvıyı ise su ile birlikte komposto, taze sıkılmış meyve suları, ayran tüketerek sağlayabilirsiniz.
2)İftarı ikiye bölün: İftarı yapabiliyorsanız ikiye bölün. İftarı çorba (soğuk veya ılık tüketilmesi daha sağlıklıdır), bir dilim ekmek ve salata ile açıp 15-20 dakika ara vermeniz vücudunuza, midenize aşırı yük vermemenizi sağlayacaktır. Tekrar sofraya oturduğunuz da sebze ve et yemeğinizden bir miktar tüketebilirsiniz.
3)Sebze-meyve tüketimi: Her gün hiç olmazsa 4-5 yemek kaşığı sebze tüketin. Bu miktar bile kabız olmanızı önleyecektir. Meyveleri sınırsız tüketmeyin, çünkü meyve tüketimi sağlıklıdır ancak aşırıya kaçmadığınız sürece. Günlük 2 en fazla 3 porsiyon meyve tüketimi size yeterli olacaktır.
4)Tatlı: Yemeklerden 2-2.5 saat sonra sütlü veya meyveli tatlı tüketmeniz faydalı olacaktır.
5)Pilav-makarna-ekmek-kurubaklagil: Lütfen ramazandan pideden olabildiğince uzak durmaya çalışın. Çünkü yedikçe yiyesiniz gelir ve glisemik indeksi yüksektir. Ekmek olarak kepek veya tam buğday, tam tahıl, çavdar gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz. Makarnayı ve pirinç pilavını kepekli tercih etmeniz glisemik indeksini düşürürken, arzu ederseniz glisemik indeksi düşük olan bulgur pilavını tercih edebilirisiniz. Kurubaklagiller hem sağlıklıdır hem de glisemik indeksi düşük gıdalardır. Ayrıca sizi tok tutacaktır.
6)Sahur: Uykunuz bölünecek olsa bile mutlaka sahura kalkmalısınız. Sahurda peynir, yumurta, yoğurt gibi gıdaları tercih edebilirsiniz. Ayrıca sahurdaki tercihleriniz yüksek enerji içeren ve kolay hazmedilecek besinler olmalıdır.
7)Fiziksel aktivite: Lütfen oruçluyken spor yapmaya kalkmayın, sonuçları ağır olabilir. İftardan 1-2 saat sonra hafif yürüyüş yapabilirsiniz.
8)Bitki çayları: Bozulan uyku düzeniniz için yatmadan önce papatya, melisa, ıhlamur gibi sakinleştirici çaylar içebilirsiniz.
9)Çay-kahve: İftardan yarım saat sonra tüketebilirsiniz.
10)İftariyelikler: Genel de yüksek yağ içerir, bu nedenle her gün tek bir seçim yapın. Örneğin bir gün tereyağı-bal tercih ediyorsanız, ertesi gün 1-2 zeytin ya da 1 hurma tercih edebilirsiniz.”