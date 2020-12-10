Zeytinyağı mı Avokado Yağı mı Daha Sağlıklı?

Antioksidan Oranı avokado ve zeytin yağı serbest radikaller ile savaşan antioksidanlar bakımından zengindir. Fakat USDA'nın bilgisine göre, zeytinyağı E vitamini bakımından avokado yağından daha zengindir.



Özellikle iki yağı da ısıttığınızda bu fark daha belirgin oluyor. 2012'deki başka bir araştırmaya göre zeytinyağı avokado yağından 10 mg daha fazla E vitamin içermektedir.