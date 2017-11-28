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GeriBeslenme Önerileri Zerdeçal Suyu İçmenin 9 Muhteşem Faydası
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Beslenme Önerileri

Zerdeçal Suyu İçmenin 9 Muhteşem Faydası

Zerdeçal diğer adıyla Curcuma Longa, medikal bir bitkidir. Oldukça besleyici ve faydaları olan bu bitki hastalıklara şifa oluyor.

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Peki şifa dolu zerdeçallı su nasıl hazırlanır, ne zaman tüketilir, faydaları nelerdir?

Kaynak Fotoğraflar: Pixabay

2Malzemeler:

Malzemeler:

*1 su bardağı su

*1 çay kaşığı toz zerdeçal ya da birkaç dilim taze zerdeçal

*1 tutam karabiber

*Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal ile birlikte bir tutam karabiber ekleyin. Karışımı bekletmeden hemen için.

İşte her sabah zerdeçallı su içtiğinizde göreceğiniz faydalar...

3Yağ yakımına yardımcı olur

Yağ yakımına yardımcı olur!

Zerdeçalın metabolizma hızlandırıcı etkisi mevcuttur. Zerdeçalın içerisinde bulunan curcumin maddesi yağ yakımına yardımcı olan safranın akışına destek olur. Bu sebeple sindirim ve hazım sorunları için de oldukça etkili bir baharattır.

YAĞ YAKAN ZERDEÇALLI KAHVE TARİFİ
4Kalp ve damar sağlığını destekler

Kalp ve damar sağlığını destekler

Zerdeçal suyu düzenli olarak tüketildiğinde, kötü kolesterol ve trigliserit seviyesini dengede tutar. İçerdiği antioksidanlar sayesinde atardamarlarınızda bulunan lipitlerin yok edilmesine katkı sağlar.

5Karaciğer sağlığını korur

Karaciğer sağlığını korur

Zerdeçal bitkisi karaciğer sağlığı için çok önemlidir. Bilirubin ve safra arasındaki dengenin korunmasına yardımcı olur. Toksin birikmeleri ve yağı da azaltır.

6Kanser riskini azaltır

Kanser riskini azaltır

Zerdeçal suyu düzenli şekilde tüketildiğinde kanser hücrelerinin artmasını yavaşlatırken kanserli hücrelerin yok edilmesine de yardımcı oluyor.

7Artrit ile savaşır

Artrit ile savaşır

Zerdeçal suyu, sindirildiğinde eklem ağrılarını ve tutulmaları azaltan güçlü antioksidanları bünyesinde barındırır.

8Erken yaşlanmayı önler

Erken yaşlanmayı önler

Yanlızca hücre yaşlanmasına karşı savaşmaz, ek olarak cildinizde ve saçınızda da yaşlanma belirtilerinin oluşmasını önler.

9Alzheimer’ı önlemeye yardımcı olur

Alzheimer’ı önlemeye yardımcı olur

Zerdeçal bitkisinin aktif bileşeni kürkümin, hücrelerin serbest radikallerden dolayı zarar görmesini engeller.

10Zerdeçalı kimler tüketmemeli

Zerdeçalı kimler tüketmemeli?

Hamilelerde rahim kasılmalarını arttırabileceği için yoğun tüketilmemesi önerilir. Bir hafta içinde ameliyat olacak olanlar zerdeçal tüketmemelidir.

11Taze zerdeçal ne kadar tüketilebilir

Taze zerdeçal ne kadar tüketilebilir?

Her gün düzenli olarak taze zerdeçal tüketmek isteyenler için günlük kullanım miktarı 6 – 8 gramdır.

Öte yandan bu tarz tarifleri denemeden önce bir uzmandan onay almayı ihmal etmemenizi öneriyoruz.

12Zerdeçal maskesi tarifi

Zerdeçal maskesi tarifi

Cilt bakımı yapmak için zerdeçal ile maske hazırlayabilirsiniz. İşte malzemelerini kolaylıkla bulabileceğiniz zerdeçal maskesi tarifi…

13Malzemeler:

Malzemeler:

*Bir çay kaşığının ucu kadar toz zerdeçal*1 çay kaşığı süt*1 çay kaşığı bal

14Yapılışı:

Yapılışı:

İlk olarak malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın. Makyajdan arınan iyice temizlediğiniz cildinize karışımı parmaklarınızla uygulayın.

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Karışımı yüzünüze uyguladıktan sonra parmak uçlarınızla masaj yapın. Karışımın yüzünüzde ince bir tabaka halinde yayılmasına özen gösterin. Maskeyi yüzünüzde 10 dakika bekletin ve maske kuruduğunda ılık su ile yüzünüzü yıkayın.

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