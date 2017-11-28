Zerdeçal Suyu İçmenin 9 Muhteşem Faydası

Malzemeler: *1 su bardağı su



*1 çay kaşığı toz zerdeçal ya da birkaç dilim taze zerdeçal



*1 tutam karabiber



*Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal ile birlikte bir tutam karabiber ekleyin. Karışımı bekletmeden hemen için.



İşte her sabah zerdeçallı su içtiğinizde göreceğiniz faydalar...