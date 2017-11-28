Zerdeçal Suyu İçmenin 9 Muhteşem Faydası

Zerdeçal diğer adıyla Curcuma Longa, medikal bir bitkidir. Oldukça besleyici ve faydaları olan bu bitki hastalıklara şifa oluyor.
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Peki şifa dolu zerdeçallı su nasıl hazırlanır, ne zaman tüketilir, faydaları nelerdir?
Kaynak Fotoğraflar: Pixabay
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Malzemeler:
*1 su bardağı su
*1 çay kaşığı toz zerdeçal ya da birkaç dilim taze zerdeçal
*1 tutam karabiber
*Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal ile birlikte bir tutam karabiber ekleyin. Karışımı bekletmeden hemen için.
İşte her sabah zerdeçallı su içtiğinizde göreceğiniz faydalar...
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Yağ yakımına yardımcı olur!
Zerdeçalın metabolizma hızlandırıcı etkisi mevcuttur. Zerdeçalın içerisinde bulunan curcumin maddesi yağ yakımına yardımcı olan safranın akışına destek olur. Bu sebeple sindirim ve hazım sorunları için de oldukça etkili bir baharattır.
Zerdeçal suyu düzenli olarak tüketildiğinde, kötü kolesterol ve trigliserit seviyesini dengede tutar. İçerdiği antioksidanlar sayesinde atardamarlarınızda bulunan lipitlerin yok edilmesine katkı sağlar.
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Karaciğer sağlığını korur
Zerdeçal bitkisi karaciğer sağlığı için çok önemlidir. Bilirubin ve safra arasındaki dengenin korunmasına yardımcı olur. Toksin birikmeleri ve yağı da azaltır.
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Kanser riskini azaltır
Zerdeçal suyu düzenli şekilde tüketildiğinde kanser hücrelerinin artmasını yavaşlatırken kanserli hücrelerin yok edilmesine de yardımcı oluyor.
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Artrit ile savaşır
Zerdeçal suyu, sindirildiğinde eklem ağrılarını ve tutulmaları azaltan güçlü antioksidanları bünyesinde barındırır.
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Erken yaşlanmayı önler
Yanlızca hücre yaşlanmasına karşı savaşmaz, ek olarak cildinizde ve saçınızda da yaşlanma belirtilerinin oluşmasını önler.
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Alzheimer’ı önlemeye yardımcı olur
Zerdeçal bitkisinin aktif bileşeni kürkümin, hücrelerin serbest radikallerden dolayı zarar görmesini engeller.
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Zerdeçalı kimler tüketmemeli?
Hamilelerde rahim kasılmalarını arttırabileceği için yoğun tüketilmemesi önerilir. Bir hafta içinde ameliyat olacak olanlar zerdeçal tüketmemelidir.
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Taze zerdeçal ne kadar tüketilebilir?
Her gün düzenli olarak taze zerdeçal tüketmek isteyenler için günlük kullanım miktarı 6 – 8 gramdır.
Öte yandan bu tarz tarifleri denemeden önce bir uzmandan onay almayı ihmal etmemenizi öneriyoruz.
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Zerdeçal maskesi tarifi
Cilt bakımı yapmak için zerdeçal ile maske hazırlayabilirsiniz. İşte malzemelerini kolaylıkla bulabileceğiniz zerdeçal maskesi tarifi…
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Malzemeler:
*Bir çay kaşığının ucu kadar toz zerdeçal*1 çay kaşığı süt*1 çay kaşığı bal
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Yapılışı:
İlk olarak malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın. Makyajdan arınan iyice temizlediğiniz cildinize karışımı parmaklarınızla uygulayın.
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Karışımı yüzünüze uyguladıktan sonra parmak uçlarınızla masaj yapın. Karışımın yüzünüzde ince bir tabaka halinde yayılmasına özen gösterin. Maskeyi yüzünüzde 10 dakika bekletin ve maske kuruduğunda ılık su ile yüzünüzü yıkayın.