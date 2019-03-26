Yağ Yakan Zerdeçallı Kahve Tarifi
"Zerdeçalın faydalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Biz de bugün zerdeçalın kilo verdirme özelliğine değineceğiz. Vereceğimiz yağ yakan zerdeçallı kahve tarifi ile sadece zayıflamayacak bağışıklık sisteminizi güçlendirerek, enerjik kalacaksınız."
YAĞ YAKAN ZERDEÇALLI KAHVE TARİFİ
Malzemeler:
*1 bardak taze demlenmiş sade kahve
*1 çay kaşığı zerdeçal tozu
*1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
*1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
ZERDEÇALLI SÜT NASIL YAPILIR? FAYDALARI NELERDİR?
Hazırlanışı:
Demlenmiş kahveyi ve zerdeçal tozunu karıştırıcıya koyun. Hindistan cevizi yağını ve tereyağını ilave edin. Ardından pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Aç olduğunuz zamanlarda sıcakken tüketin.
ZERDEÇAL SUYU İÇMENİN 9 MUCİZEVİ FAYDASI
MAHMURE ÖZEL