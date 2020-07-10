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GeriDiyet Rehberi Yemek Yeme İsteğinizi Durdurmanın 7 Yolu
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Yemek Yeme İsteğinizi Durdurmanın 7 Yolu
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

Yemek Yeme İsteğinizi Durdurmanın 7 Yolu

Sürekli bir şeyler atıştırmak, tokluk hissi duymamak kilo almanıza sebep olur. Önünü alamadığınız takdirde çeşitli hatalıklara yol açar.

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Yemek yeme isteğinizi durdurmak için önerilerimize bir göz atın.

2Sağlıklı atıştırmalıklar
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Sağlıklı atıştırmalıklar

Ağzınızın sulandığını hissediyorsanız ve bir şeyler atmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. 1 avuç çiğ kuruyemiş, meyve veya yoğurt tüketerek bu anlık duygusal acıkmaları geçiştirebilirsiniz.

3Kafanızı dağıtın
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Kafanızı dağıtın

Evde boş oturuyorsanız, aklınıza ilk gelen şey yemek yemek olmasın. Bir kitap açın ve okumaya başlayın ya da dizi/film izleyin. Kafanızı yemekten uzaklaştırın.

4Sorgulayın
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Sorgulayın

Neden yemek istediğinizi düşünün. Canınız sıkıldığı için mi? Yoksa gerçekten acıktığınız için mi? Yemek yemek istediğinize karar verin ve ona göre hareket edin.

5Not alın
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Not alın

Gün içerisinde yediğiniz her şeyi bir yere yazın. İçtiğiniz her şeyi de bu listeye ekleyin. Gün sonunda kağıda bakarak artılarınızı ve eskilerinizi belirleyin. Böylece psikoloji olarak da bu durumu daha hızlı kabullenirsiniz.

6Uzak durun
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Uzak durun

Fast food olarak bildiğimiz aşırı yağlı ve sağlığa zararlı yiyecekleri mutfağınıza sokmayın. Çok fazla canınız çekerse 1-2 ısırık alarak kendinizi tatmin edin. Ama kendinizi durduramayacağınızı düşünüyorsanız bunu denememelisiniz.

7Yol arkadaşı edinin
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Yol arkadaşı edinin

Etrafınızda kendini yemek konusunda kısıtlamayan insanlar varsa bu süreç sizin için biraz sancılı geçebilir. Bu nedenle size eşlik edecek bir arkadaşınızın olması sizin bu konuda daha kararlı olmanıza yardımcı olacaktır.

8Spor yapın
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Spor yapın

Kendinizi spor salonuna kapatın demiyoruz. Havaların ısınmaya başladığı şu günlerde spor kıyafetlerinizi giyin ve koşar adımlarla doğaya doğru ilerleyin. Bir deniz kenarına ya da ağaçlık bir alanda egzersiz yapmak gibisi yoktur. Enerjinizi tazelemenin ve bahara merhaba demenin en güzel yolu.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage

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