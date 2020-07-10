Yemek Yeme İsteğinizi Durdurmanın 7 Yolu

Sürekli bir şeyler atıştırmak, tokluk hissi duymamak kilo almanıza sebep olur. Önünü alamadığınız takdirde çeşitli hatalıklara yol açar.
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1
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Yemek yeme isteğinizi durdurmak için önerilerimize bir göz atın.
2
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Sağlıklı atıştırmalıklar
Ağzınızın sulandığını hissediyorsanız ve bir şeyler atmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. 1 avuç çiğ kuruyemiş, meyve veya yoğurt tüketerek bu anlık duygusal acıkmaları geçiştirebilirsiniz.
3
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Kafanızı dağıtın
Evde boş oturuyorsanız, aklınıza ilk gelen şey yemek yemek olmasın. Bir kitap açın ve okumaya başlayın ya da dizi/film izleyin. Kafanızı yemekten uzaklaştırın.
4
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Sorgulayın
Neden yemek istediğinizi düşünün. Canınız sıkıldığı için mi? Yoksa gerçekten acıktığınız için mi? Yemek yemek istediğinize karar verin ve ona göre hareket edin.
5
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Not alın
Gün içerisinde yediğiniz her şeyi bir yere yazın. İçtiğiniz her şeyi de bu listeye ekleyin. Gün sonunda kağıda bakarak artılarınızı ve eskilerinizi belirleyin. Böylece psikoloji olarak da bu durumu daha hızlı kabullenirsiniz.
6
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Uzak durun
Fast food olarak bildiğimiz aşırı yağlı ve sağlığa zararlı yiyecekleri mutfağınıza sokmayın. Çok fazla canınız çekerse 1-2 ısırık alarak kendinizi tatmin edin. Ama kendinizi durduramayacağınızı düşünüyorsanız bunu denememelisiniz.
7
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Yol arkadaşı edinin
Etrafınızda kendini yemek konusunda kısıtlamayan insanlar varsa bu süreç sizin için biraz sancılı geçebilir. Bu nedenle size eşlik edecek bir arkadaşınızın olması sizin bu konuda daha kararlı olmanıza yardımcı olacaktır.
8
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Spor yapın
Kendinizi spor salonuna kapatın demiyoruz. Havaların ısınmaya başladığı şu günlerde spor kıyafetlerinizi giyin ve koşar adımlarla doğaya doğru ilerleyin. Bir deniz kenarına ya da ağaçlık bir alanda egzersiz yapmak gibisi yoktur. Enerjinizi tazelemenin ve bahara merhaba demenin en güzel yolu.