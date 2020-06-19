Yazın En Sevileni: Karpuz Diyeti Nasıl Yapılır?

Not: Biz Mahmure editörleri olarak bu tarz şok diyetlerini önermiyor, bir uzman tarafından size özel olarak hazırlanmış diyet listesi ile kilo vermenizi tavsiye ediyoruz.



Karpuz diyeti ve buna benzer şok diyetlerin sağlığa pek çok zararı olduğunu hatırlatıyoruz.



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