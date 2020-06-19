Yazın En Sevileni: Karpuz Diyeti Nasıl Yapılır?

Kıpkırmızı, tatlı, sulu sulu, mis kokulu... Evet, hepimizin kış aylarında hasretini çektiğimiz, yazın kavuşunca her öğün yediğimiz karpuzdan bahsediyoruz. Enfes bir meyve olan karpuzun bir de diyeti var, duydunuz mu?
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1
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Karpuz diyeti nedir?
Karpuz diyeti, ağırlıklı olarak karpuz ile beslenilen bir diyet şeklidir. Düşük kalorisi, zengin su içeri ile kilo vermeye yardımcı olan karpuz diyetinin nasıl bakıldığına bakalım.
2
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Karpuz diyeti nasıl yapılır?
Karpuz diyeti listesine geçmeden önce bazı noktalara dikkat çekmek istiyoruz;
Karpuz diyeti yaparken egzersiz yapmayı asla ihmal etmeyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız her gün en az 45 dakika yürüyün.
Diyet sırasında günlük ihtiyacınız olan su miktarını tüketmeyi ihmal etmeyin.
Karpuz diyetini 1 haftadan uzun süre yapmayın.
3
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2 günlük örnek karpuz diyeti listesi
1. gün
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim beyaz peynir, 1 bardak şekersiz çay, 1 dilim tahıllı ekmek