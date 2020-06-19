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GeriDiyet Rehberi Yazın En Sevileni: Karpuz Diyeti Nasıl Yapılır?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Yazın En Sevileni: Karpuz Diyeti Nasıl Yapılır?
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

Yazın En Sevileni: Karpuz Diyeti Nasıl Yapılır?

Kıpkırmızı, tatlı, sulu sulu, mis kokulu... Evet, hepimizin kış aylarında hasretini çektiğimiz, yazın kavuşunca her öğün yediğimiz karpuzdan bahsediyoruz. Enfes bir meyve olan karpuzun bir de diyeti var, duydunuz mu?

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1Karpuz diyeti nedir
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Karpuz diyeti nedir?

Karpuz diyeti, ağırlıklı olarak karpuz ile beslenilen bir diyet şeklidir. Düşük kalorisi, zengin su içeri ile kilo vermeye yardımcı olan karpuz diyetinin nasıl bakıldığına bakalım.

2Karpuz diyeti nasıl yapılır
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Karpuz diyeti nasıl yapılır?

Karpuz diyeti listesine geçmeden önce bazı noktalara dikkat çekmek istiyoruz;

Karpuz diyeti yaparken egzersiz yapmayı asla ihmal etmeyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız her gün en az 45 dakika yürüyün.

Diyet sırasında günlük ihtiyacınız olan su miktarını tüketmeyi ihmal etmeyin.

Karpuz diyetini 1 haftadan uzun süre yapmayın.

32 günlük örnek karpuz diyeti listesi
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2 günlük örnek karpuz diyeti listesi

1. gün

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim beyaz peynir, 1 bardak şekersiz çay, 1 dilim tahıllı ekmek

Ara öğün: 3 adet ceviz

Öğle: 1 dilim karpuz

4
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Ara öğün: 1 bardak kefir

Akşam: Izgara tavuk, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: 1 dilim karpuz

52. gün:
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2. gün:

Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta, 1 dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

Ara öğün: 1 kase yoğurt

Öğle: Sebze yemeği, yeşil salata

6
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Ara öğün: 1 dilim karpuz

Akşam: Izgara köfte, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim karpuz

Ara öğün: 5 adet çiğ badem

7Not:
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Not:

Biz Mahmure editörleri olarak bu tarz şok diyetlerini önermiyor, bir uzman tarafından size özel olarak hazırlanmış diyet listesi ile kilo vermenizi tavsiye ediyoruz.

Karpuz diyeti ve buna benzer şok diyetlerin sağlığa pek çok zararı olduğunu hatırlatıyoruz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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