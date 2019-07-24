Şekere 4 Sağlıklı Alternatif

Hurma şekeri Tadı harika olan ve aynı zamanda bolca vitamin içeren bir meyvedir hurma. Hurma şekeri ise, bu meyvenin öğütülerek toz hale getirilmesiyle oluşur. Yiyecek ve içeceklerinizi tatlandırmak için bu sağlıklı ve leziz şekerden yardım alabilirsiniz.