MAHMURE ÖZEL
Şekere 4 Sağlıklı Alternatif
Şekerin sağlığına olan zararlarını hepimiz biliyoruz. Ancak tüm zararlarını bilmenize rağmen yine de vazgeçemiyorsanız, şekerin yerine kullanabileceğiniz harika alternatifler olduğunu söyleyelim.
Şekerin yerine gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu besinler ile şekeri bir daha aramayacaksınız!
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Hindistan cevizi şekeri
Hindistan cevizi şekeri ile tanıştınız mı? Hindistan cevizi sütü, suyu, yağından sonra şimdi de şekeri mutfaklarımızda yer almaya başladı. Tadı ve kokusunun güzelliğinin yanı sıra sağlıklı da olan Hindistan cevizi şekerini içeceklerinizde, tatlılarınızda rahatlıkla şeker yerine kullanabilirsiniz.
Akçaağaç şurubu
Akçaağaç şurubu, baldan biraz daha sıvı bir yapıya sahiptir. Ve sıkı durun, bu şurup 24 tür antioksidan içerir! Aynı zamanda beyin hücrelerini korur ve bu nedenle Alzheimer hastalığına karşı koruyucudur. Yediklerinize lezzet katmanın en sağlıklı yollarından biri kesinlikle akçaağaç şurubu kullanmaktır.
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