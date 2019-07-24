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GeriBeslenme Önerileri Şekere 4 Sağlıklı Alternatif
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Şekere 4 Sağlıklı Alternatif
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Şekere 4 Sağlıklı Alternatif

Şekerin sağlığına olan zararlarını hepimiz biliyoruz. Ancak tüm zararlarını bilmenize rağmen yine de vazgeçemiyorsanız, şekerin yerine kullanabileceğiniz harika alternatifler olduğunu söyleyelim.

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Şekerin yerine gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu besinler ile şekeri bir daha aramayacaksınız!

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Ingimage

2Ham bal

Ham bal

Ham bal, hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz muhteşem bir besin. Cilt bakımından yaraların tedavisine, yiyecek tatlandırmadan hastalıkların iyileşmesine kadar sayısız faydası bulunan bal, şeker için de iyi bir alternatif. Ancak kullandığınız balın organik olduğundan emin olun.

3Hindistan cevizi şekeri

Hindistan cevizi şekeri

Hindistan cevizi şekeri ile tanıştınız mı? Hindistan cevizi sütü, suyu, yağından sonra şimdi de şekeri mutfaklarımızda yer almaya başladı. Tadı ve kokusunun güzelliğinin yanı sıra sağlıklı da olan Hindistan cevizi şekerini içeceklerinizde, tatlılarınızda rahatlıkla şeker yerine kullanabilirsiniz.

4Hurma şekeri

Hurma şekeri

Tadı harika olan ve aynı zamanda bolca vitamin içeren bir meyvedir hurma. Hurma şekeri ise, bu meyvenin öğütülerek toz hale getirilmesiyle oluşur. Yiyecek ve içeceklerinizi tatlandırmak için bu sağlıklı ve leziz şekerden yardım alabilirsiniz.

5Akçaağaç şurubu

Akçaağaç şurubu

Akçaağaç şurubu, baldan biraz daha sıvı bir yapıya sahiptir. Ve sıkı durun, bu şurup 24 tür antioksidan içerir! Aynı zamanda beyin hücrelerini korur ve bu nedenle Alzheimer hastalığına karşı koruyucudur. Yediklerinize lezzet katmanın en sağlıklı yollarından biri kesinlikle akçaağaç şurubu kullanmaktır.

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Pastırmalı kuru fasulye tarifi | Mucize Lezzetler

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