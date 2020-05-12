Ramazanda Tüketimi Artan Hangi Besin Ne Kadar Faydalı?

Ekmekte çavdar, tam buğday, karabuğday ekmeklerini, makarnada ev yapımı erişte ve kepekli makarna çeşitlerini tercih etmeniz kabızlık probleminizi engellerken tok tutar. Kan şekerinizi hızla yükseltmez. Tahıl grupları E vitamini ve faydalı yağları da içerir. Cilt sağlığı için destekçidir. En vazgeçilmezlerimizden olan ramazan pideleri bu grupta yer almaktadır. Tam buğday unundan yapılmış ve yumurtalı olanı besleyicilik açısından daha zengindir.