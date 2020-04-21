Ramazanda Covid’e Karşı 6 Önemli Uyarı

Uyku Hem beden hem de ruh sağlığı açısından günde en az 7 saat kaliteli uyku uyumak gerekiyor. Kaliteli uyku aynı zamanda vücudumuzun savunma sisteminin her türlü enfeksiyona daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Ancak; dolu mide ile yatağa girmek, sigara içmek, aşırı egzersiz yapmak, stresi yönetememek, yatak odasının çok gürültü ve ışık alması ya da çok sıcak veya soğuk olması uyku kalitesini bozuyor. Aynı saatte yatıp kalkmayı alışkanlık haline getirmek de önemli. Ramazanda bu açıdan en çok dikkat edilmesi gereken durum aşırı yemekten kaçınmak ve dolu mide ile yatağa girmemeye özen göstermek.



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