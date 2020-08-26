Koronavirüse Karşı Güçlü Bağışıklık İçin 5 Beslenme Önerisi

Hareketsizlik ve yiyecek porsiyonları arttı Covid-19’dan korunmak için alınan önlemler, günlük hayatı ve pek çok alışkanlığı da önemli ölçüde değiştirdi. Bu dönemde izolasyon nedeniyle evde kalınan sürelerin uzaması, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarını da beraberinde getirdi. İnsanların hem daha az hareket etmesi hem de buzdolabına kolay ulaşabilmesi, kilo kontrolünü zorlaştırdı.