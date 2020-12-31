MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBeslenme Önerileri Kilo Vermeye Yardımcı Olan 12 Atıştırmalık Kombinasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Kilo Vermeye Yardımcı Olan 12 Atıştırmalık Kombinasyonu
Beslenme Önerileri

Kilo Vermeye Yardımcı Olan 12 Atıştırmalık Kombinasyonu

Atıştırmalıklar arasındaki mükemmel sinerjiyi bulmak, her bir yiyeceğin yağla mücadele faydalarını güçlendirebilir. Böylece tek başına yerseniz elde edeceğinizden daha fazla fayda elde edebilirsiniz. Pandemi nedeniyle evde kaldıkça daha fazla atıştıranların, sağlıklı atıştırmalık kombinasyonlarıyla kilo bile verebileceğini söyleyen Gıda Mühendisi Prof. Dr. Y. Birol Saygı, kilo vermeye yardımcı atıştırmalıkları açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Pandemi nedeniyle evde kalma süremiz arttıkça, mutfaktan da çıkamaz olduk. Evdeki sıkıntımızı ‘atıştırarak’ geçiştirmeye çalışıyoruz. Ancak atıştırmalıklar sanıldığı kadar masum değil. Aklınıza geleni atıştırmak size kilo olarak dönebilir. Mutfaktaki tüm atıştırmalıklar sağlıklı değildir. Atıştırma, düzgün yapılmazsa kilo almaya neden olabilir. Ayrıca, kalorilerinizi azaltmadan diyetinize atıştırmalıklar eklemeye başlarsanız kilo alabilirsiniz.

2“Mükemmel sinerjiyi bulun”
Abone Olgoogle-news

“Mükemmel sinerjiyi bulun”

Atıştırmalıklar arasında mükemmel sinerjik birliği bulmak; her bir yiyeceğin yağla mücadele faydalarını güçlendirebilir. Böylece tek başına yerseniz elde edeceğinizden daha fazla fayda elde edebilirsiniz. 250 kalorinin altı iyi bir başlangıç noktasıdır. Tek başına yemek yemek yerine atıştırmalıklarınızı eşleştirmek önemli. Araştırmalar, insanların protein ve lifi eşleştiren atıştırmalıklar tükettiklerinde kendilerini daha az aç hissettiklerini ve nihayetinde atıştırmayanlara kıyasla daha az tükettiklerini göstermektedir. Ayrıca, yüksek proteinli atıştırmalıklar tüketmek, atıştırmama yerine daha az yüksek şeker içeren akşam atıştırmalıklarına da yol açabilmekte.

31- Meyve + Kuruyemişler:
Abone Olgoogle-news

1- Meyve + Kuruyemişler:

Meyveler en sağlıklı yüksek lifli yiyecekler arasında olup; kuruyemişler, lif, protein ve sağlıklı, iltihap önleyici yağlar açısından zengindir. Bu yüksek lifli, sağlıklı, yağ bakımından zengin kombinasyonun midenizi saatlerce sakinleştirecek pek çok çeşidi vardır.

42- Elma + Peynir:
Abone Olgoogle-news

2- Elma + Peynir:

Peynir ve kraker yerine neden peynir ve elma yemiyorsunuz? Fırsatınız olduğunda, rafine karbonhidratlar yerine daha fazla karbonhidrat içeren besin kaynakları yemeye çalışın. Günlük meyve veya sebze alımına normalde ulaşamadığımız bir gerçek. Bu nedenle hayatımızı uzatan bu taze ürünleri, atıştırmalıklarınıza dahil edebilirsiniz.

53- Sebze + Humus:
Abone Olgoogle-news

3- Sebze + Humus:

Bu kombinasyon, bir klasiktir. Humus, nohuttan elde edilen bitki bazlı protein ve zeytinyağı yani sağlıklı yağ açısından iyi bir lif kaynağıdır. Bunu lif bakımından zengin sebzelerle eşleştirin. Sebzenizi humusa birkaç hızlı daldırmadan sonra kendinizi saatlerce tok olduğunuzu hissedeceksiniz. Nohut humusu orijinal olabilir, ancak fasulye humusu gibi seçenekleri de deneyebilirsiniz. Neyi seçerseniz seçin, bitkisel bazlı bir atıştırmalığı tercih etmenin kendinize çok iyi geldiğini bilin.

64- Salatalık + Ton Balığı:
Abone Olgoogle-news

4- Salatalık + Ton Balığı:

Su içeriği nedeniyle salatalık, özellikle konserve ton balığı ile eşleştirildiğinde şaşırtıcı derecede tatmin edicidir. Bu yağlı balık, kalp sağlığına uygun omega-3 yağ asitlerinin en iyi kaynaklarından biridir.

75- Haşlanmış Sert Yumurta + Meyve:
Abone Olgoogle-news

5- Haşlanmış Sert Yumurta + Meyve:

Haşlanmış yumurta harika bir protein kaynağıdır. Yumurta bazı sağlıklı karbonhidratlarla eşleştirildiğinde, hızlı bir kahvaltı için mükemmel bir alternatif olabilecek enerji verici bir ikilidir.

6- Hindi + Peynir:

Sandviçten vazgeçin. Birkaç dilim yüksek proteinli, az yağlı hindi ile peyniri birlikte tüketin.

87- Somon + Avokado:
Abone Olgoogle-news

7- Somon + Avokado:

Sağlıklı yağlar, avokadoların sahip olduğu tek şey değildir. Bir avokadoda 10 gram lif vardır. Bu yüzden somon ve avokado ikilisi, sizi hem lifli hem de sağlıklı yağlarla besleyecektir. Kalorileri düşürmek için bunu ölçülü bir şekilde yediğinizden emin olun. Yağlar kalori açısından, protein ve karbonhidratlardan daha yoğundur. Bu nedenle porsiyon boyutlarınıza dikkat etmeniz önemlidir.

8- Zeytin + Beyaz Peynir:

Akdeniz Diyeti’nin kilo vermek için en iyi diyetlerden biri olarak takdir edilmesinin bir nedeni var. Bu nedenlerden biri, sağlıklı yağlar açısından; özellikle de zeytin açısından zengin olması… Zeytini, protein bakımından zengin beyaz peynirlerle eşleştirerek diyetin sağlığınıza katkısını artırın. Sağlıklı karbonhidratlar için yanında közlenmiş kırmızı biber tüketin.

99- Kuru meyveler + Peynir:
Abone Olgoogle-news

9- Kuru meyveler + Peynir:

Lif ve proteinlerin çok güzel birleşimidir. Keyfinize göre çeşitlendirmek mümkündür. Peynirin az yağlı olmasına dikkat edin.

1010- Yoğurt + Meyveler:
Abone Olgoogle-news

10- Yoğurt + Meyveler:

Yoğurt, her porsiyonda 12 ila 15 gram protein içermekte. Yoğurdu, meyvelerin mikrobesinler ve lif içeriği ile buluşturup, tüketin.

1111- Domates + Mozzarella:
Abone Olgoogle-news

11- Domates + Mozzarella:

Domates, kalori içeriği düşük bir sebze olmakla kalmayıp mikro besinler ve özellikle kırmız renk (likopen) içeriği ile beslenmede çok önemlidir. Domates ile mozzarellayı birleştirin ve kalbinizi güçlendirin.

1212- Avokado + Tost:
Abone Olgoogle-news

12- Avokado + Tost:

Yüksek lifli, çekirdekli tam tahıllı bir ekmeği tercih ettiğiniz sürece, bu modaya uygun tost, tatmin edici derecede yüksek lifli, yüksek yağlı bir atıştırmalık olabilir.

Fotoğraflar: Pexels, İngimage, İstock, Alamy

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi