Kilo Vermeye Yardımcı Olan 12 Atıştırmalık Kombinasyonu

7- Somon + Avokado: Sağlıklı yağlar, avokadoların sahip olduğu tek şey değildir. Bir avokadoda 10 gram lif vardır. Bu yüzden somon ve avokado ikilisi, sizi hem lifli hem de sağlıklı yağlarla besleyecektir. Kalorileri düşürmek için bunu ölçülü bir şekilde yediğinizden emin olun. Yağlar kalori açısından, protein ve karbonhidratlardan daha yoğundur. Bu nedenle porsiyon boyutlarınıza dikkat etmeniz önemlidir.



8- Zeytin + Beyaz Peynir:



Akdeniz Diyeti’nin kilo vermek için en iyi diyetlerden biri olarak takdir edilmesinin bir nedeni var. Bu nedenlerden biri, sağlıklı yağlar açısından; özellikle de zeytin açısından zengin olması… Zeytini, protein bakımından zengin beyaz peynirlerle eşleştirerek diyetin sağlığınıza katkısını artırın. Sağlıklı karbonhidratlar için yanında közlenmiş kırmızı biber tüketin.