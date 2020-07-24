MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBeslenme Önerileri Karaciğer Sağlığı İçin Nasıl Beslenmeliyiz?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Karaciğer Sağlığı İçin Nasıl Beslenmeliyiz?
Beslenme Önerileri
İHA

Karaciğer Sağlığı İçin Nasıl Beslenmeliyiz?

Karaciğer yağlanmasından kaçınmak için başta ekmek, unlu mamuller, tatlılar, pilav, makarna, patates kızartması, yağlı soslar, yağlı etler ve şekerli içeceklerin az tüketilmesi gerektiğini belirten Organ Nakli Bölümü Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğer sağlığı için beslenme önerilerinde bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri, balık, salata, kuru baklagiller, turp, lahana, karalahana, Brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, roka, tere, kırmızı pancar, havuç, sarımsak karaciğer dostu besinlerdir.

2
Abone Olgoogle-news

Karaciğer yağlanması önlem alınmaz ise zamanla karaciğerde siroz veya kansere yol açabilir. Kronik alkol kullanımı dışında karaciğerde yağlanmaya yol açan en önemli faktörler, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, obezite, diyabet, egzersiz yapmamak ve yüksek kolesterol düzeyleridir.

3Yağlı etler ve patates kızartmasından kaçının
Abone Olgoogle-news

"Yağlı etler ve patates kızartmasından kaçının"

Beslenmemizde karbonhidrattan zengin gıdaları, fastfood ürünlerini, doymuş yağ içeren gıdaları azaltmalıyız. Başta ekmek, unlu mamuller, tatlılar, pilav, makarna, patates kızartması, yağlı soslar, yağlı etler ve şekerli içecekleri az tüketmeye özen göstermeliyiz. Akdeniz tipi beslenmeye ağırlık vermeliyiz.

4Bir avuç ceviz ve çiğ badem tüketin
Abone Olgoogle-news

"Bir avuç ceviz ve çiğ badem tüketin"

Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri, balık, salata, kuru baklagiller, turp, lahana, karalahana, Brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, roka, tere, kırmızı pancar, havuç, sarımsak tüketin.

5
Abone Olgoogle-news

Aynı zamanda limon, greyfurt, yeşil çay, zerdeçal, siyah üzüm, günde 1 avuca kadar ceviz, çiğ badem gibi çerezleri tüketmeye özen gösterin.

6
Abone Olgoogle-news

Günde 2 ila 3 fincan kahve için. Kahvenin karaciğer enzimleri olan AST, ALT, GGT düzeylerini gerilettiği, karaciğerdeki sertleşmeyi düzelttiği, siroz ve kanser gelişim riskini azalttığı birçok çalışmada gösterildi.

Fotoğraflar: İngimage

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi