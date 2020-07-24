Karaciğer Sağlığı İçin Nasıl Beslenmeliyiz?

Karaciğer yağlanmasından kaçınmak için başta ekmek, unlu mamuller, tatlılar, pilav, makarna, patates kızartması, yağlı soslar, yağlı etler ve şekerli içeceklerin az tüketilmesi gerektiğini belirten Organ Nakli Bölümü Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğer sağlığı için beslenme önerilerinde bulundu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri, balık, salata, kuru baklagiller, turp, lahana, karalahana, Brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, roka, tere, kırmızı pancar, havuç, sarımsak karaciğer dostu besinlerdir.
2
Abone Ol
Karaciğer yağlanması önlem alınmaz ise zamanla karaciğerde siroz veya kansere yol açabilir. Kronik alkol kullanımı dışında karaciğerde yağlanmaya yol açan en önemli faktörler, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, obezite, diyabet, egzersiz yapmamak ve yüksek kolesterol düzeyleridir.
3
Abone Ol
"Yağlı etler ve patates kızartmasından kaçının"
Beslenmemizde karbonhidrattan zengin gıdaları, fastfood ürünlerini, doymuş yağ içeren gıdaları azaltmalıyız. Başta ekmek, unlu mamuller, tatlılar, pilav, makarna, patates kızartması, yağlı soslar, yağlı etler ve şekerli içecekleri az tüketmeye özen göstermeliyiz. Akdeniz tipi beslenmeye ağırlık vermeliyiz.
4
Abone Ol
"Bir avuç ceviz ve çiğ badem tüketin"
Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri, balık, salata, kuru baklagiller, turp, lahana, karalahana, Brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, roka, tere, kırmızı pancar, havuç, sarımsak tüketin.
5
Abone Ol
Aynı zamanda limon, greyfurt, yeşil çay, zerdeçal, siyah üzüm, günde 1 avuca kadar ceviz, çiğ badem gibi çerezleri tüketmeye özen gösterin.
6
Abone Ol
Günde 2 ila 3 fincan kahve için. Kahvenin karaciğer enzimleri olan AST, ALT, GGT düzeylerini gerilettiği, karaciğerdeki sertleşmeyi düzelttiği, siroz ve kanser gelişim riskini azalttığı birçok çalışmada gösterildi.