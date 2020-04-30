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GeriKadın Sağlığı Hamilelikte Beslenme Nasıl Olmalı?
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Hamilelikte Beslenme Nasıl Olmalı?
Kadın Sağlığı

Hamilelikte Beslenme Nasıl Olmalı?

Hamilelikte beslenme özel olarak ele alınması gereken konuların başında geliyor. Gebeliğe özgü bir beslenme diyeti yoktur, tüm sağlıklı insanlar nasıl besleniyorsa öyle beslenmek gereklidir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Abacıoğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

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Yapılan pek çok araştırma gebelik ve emzirme dönemlerinde sağlıklı, dengeli bir beslenme programı izlemeyen kadınların çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladıklarını ortaya koyuyor.

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Anne karnında bebeklerin gelişiminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için öncelikle anne adayının sağlıklı beslenmesi gerekir. Öncelikle gebelik döneminde alınan kalorinin 3’te 1’inin yağlardan alınması gerekir. Ayçiçek yağı, mısır özü yağı ve zeytin yağı tercih edilebilir.

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En dikkatli şekilde tüketilmesi gereken besin grubu ise karbonhidratlardır. Çünkü enerjiye dönüşmeyen karbonhidratlar gereksiz kilo alımı sonucunu doğurabilir. Yaşamsal fonksiyonlarda büyük önem taşıyan vitaminler ise hamilelikte beslenme programlarının temel taşını oluşturmalıdır. Planlanmış gebeliklerden 1 ila 3 ay önce folik asit desteğine başlanması çok büyük önem taşıyor. 

4Ayrıca folik asit bakımından zengin olan bu gıdalar da bol miktarda tüketilebilir;
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Ayrıca folik asit bakımından zengin olan bu gıdalar da bol miktarda tüketilebilir;

o Ispanak

o Karnabahar

o Fındık

o Fıstık

o Kepekli undan yapılan yiyecekler

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Minerallerin de anne adaylarının hamilelikte beslenme programlarında bulunması gerekiyor. Gebelikte özellikle kalsiyum ve demir çok önemlidir. Bebeğin kan yapısı ve kemik yapısı bakımından günlük demir ve kalsiyum ihtiyacının mutlaka karşılanması gerekiyor.

6Kalsiyum açısından zengin gıdalar:
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Kalsiyum açısından zengin gıdalar:

o Süt

o Yoğurt

o Peynir

o Yeşil yapraklı sebzeler

7Demir açısından zengin gıdalar:
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Demir açısından zengin gıdalar:

o Kırmızı et

o Sakatat

o Ton balığı

o Yumurta

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, iStock

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