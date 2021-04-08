Gıda Zehirlenmesi Belirtileri Neler? Gıda Zehirlenmesine Karşı Bunlara Dikkat
Sağlığımızı koruyabilmemiz için dengeli beslenmenin yanı sıra vücuda alınan besinlerin sağlık için bir tehlike oluşturmaması da gerekli. Yaz döneminde artan sıcaklıkla birlikte gıda zehirlenmeleri de sık sık görülebiliyor. Peki gıda zehirlenmesi belirtileri neler? Gıda zehirlenmesine karşı bunlara dikkat
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Gıda zehirlenmesi, tükettiğimiz gıdalarla vücuda giren bakteri ve mikroorganizmaların sebep olduğu bir durumdur. Besinler aracılığıyla gelen mikroorganizmaların, sindirim sisteminde belli sorunlara neden olabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, gıda zehirlenmesi belirtileri ve alınabilecek önlemleri anlattı.
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Besin yoluyla vücuda giren mikroorganizmalar, sıcak havalarda daha kolay çoğalır. Ayrıca besinlerin üretilme ve saklanma koşullarıyla da salgın haline dönüşebilir. Sıcakla birlikte mikroorganizmaların sayısı artabilir ve bu sayı arttıkça da hızı ve etkileri de artar.
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Gıda zehirlenmesi belirtileri nelerdir?
Gıda zehirlenmesine neden olan durum farklılık gösterdikçe, belirti ve şikayetler de değişiklik gösterir. Ancak bu durumda en sık karşılaşılan belirtileri ise şöyle;
Kusma, Karın ağrısı, İshal, Kanlı ishal, İdrar yolu enfeksiyonu, Karın krampları, Vücut ve kas ağrısı, Mide ağrısı, Halsizlik ve yorgunluk, Baş ağrısı, Öksürük, Sinir sistemi problemleri.
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Nasıl tedavi edilir?
Gıda zehirlenmesi durumunda ilk olarak yaşanan sıvı kaybının tamamlanması gerekir. Bu nedenle de bol bol sıvı tüketilmelidir. Ayrıca dehidrasyonun da önlenmesi gerekir. Fakat bu durum evde çözülebilecek gibi değilse, doktora başvurulmalıdır.
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Gıda zehirlenmesine karşı bunlara dikkat
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Arş. Gör. Kübra Şahin, gıda zehirlenmesine karşı önemli uyarılarda bulundu.
Besinler uygun sıcaklıkta pişirilmeli ve muhafaza edilmeli. İyi pişmemiş veya hijyen kurallarına uyulmadan hazırlanan gıdaları tüketmek ve pişmiş yiyecekleri buzdolabı dışında uzun süre bekletmek, yiyeceklerdeki bozulmaların en yaygın nedenleri arasında sayılabilir. Protein içeriği yüksek, et, tavuk, balık, süt ve süt ürünleri ile yumurta gibi besinler güvenli bir şekilde saklanmaz ve hazırlanmazsa, bakteriyel bozulmalar gelişebilir.
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Pişirilecek gıdalarda pişirme işlemi tam olmalıdır. Çiğ et, çiğ tavuk ve çiğ süt gibi gıdalar, pek çok patojen mikroorganizmanın bulaşı sonucu rahatlıkla üreyebileceği gıda grubudur. Besinlerinizin iyi piştiğinden emin olun. Yeterli süre ve sıcaklıkta pişmeyen yiyecekler zararlı bakterilerin sindirim sistemine taşınmasına yol açabilir. Bu nedenle bu tip gıdaların en az 70℃’ye ulaşan homojen bir sıcaklıkta pişirilmesi gereklidir. Dondurulmuş et, tavuk ve balığın ise pişirilmeden önce tamamen çözünmesi sağlanmalıdır.
Pişirme sonrası gıdalar bekletilmeden tüketilmelidir. Pişirilmiş gıda oda sıcaklığında bekletildiğinde mevcut mikroorganizma sayısı artmaya başlar. Uzun süre beklemelerde risk daha da artar. Güvenli tüketimi sağlamak açısından gıda pişirme sonrası yenilebilecek sıcaklığa geldiğinde hemen tüketilmelidir. Pişmiş yiyecekleri kritik sıcaklıklar olan 5-63℃ arasında bekletmeyin. Yiyecekler piştikten sonra buz veya soğuk su ile dolu bir kapta soğumasını sağlayarak buzdolabında muhafaza edin.
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Çiğ ve pişmiş gıdaların birbiriyle temasından sakınılmalıdır. Pişirilmiş bir gıda çiğ gıda ile temas ederse, çiğ gıdada bulunan mikroorganizmalar pişmiş gıdaya bulaşarak “çapraz bulaşa neden olur. Çapraz bulaşmanın engellenebilmesi için çiğ gıda ile temas eden yüzeyler, bıçak ve diğer yardımcı ekipmanlar yıkanıp temizlendikten sonra pişmiş gıda için kullanılmalıdır. Çiğ etler ve sebzeleri buzdolabında onlar için uygun olan farklı raflarda saklayın. Et, tavuk ve balıkları buzdolabında iyi paketlenmiş bir şekilde saklayın. İyi paketlenmeyen paketlerden sızacak et suları, diğer besinlere bulaşmalara ve bozulmalara yol açabilir.
Besinlerin hazırlanmasında kullanılan parçalama tahtaları, bıçak gibi araç ve gereçleri kullanırken çok dikkatli olun. Et, balık ve tavuk gibi besinlerin hazırlanmasında kullanılan bu tür araç ve gereçleri çok iyi yıkamadan sebze ve diğer besinlerin hazırlanmasında kesinlikle kullanmayın. Aksi takdirde besinlerden birbirine bulaş yani çapraz bulaşma söz konusu olabilir, bu da önemli olabilecek besin zehirlenmelerine yol açabilir.
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Market alışverişlerinde et, süt ve süt ürünleri ile dondurulmuş besinleri alışverişinizin sonunda alın. Bu besinleri market sepetinde uzun süre bekletmek bakterilerin üremesine ve bozulmalara yol açar. Dondurulmuş besinleri, çözdürmek için bir gün öncesinden buzdolabına alarak 0-4°C aralığında veya mikrodalga fırınlarda çözdürün ve çözdürdüğünüz besinleri tekrar dondurmayın. Özellikle yaz aylarında açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçının.