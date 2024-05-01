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Florida’da Trump’ın davetine katıldı

#Donald Trump#Uğur Akkuş#Donald Trump Junior

Uğur Akkuş, Donald Trump’ın kendi adını taşıyan oğlu Donald Trump Junior’ın Florida Palm Beach’teki evinde düzenlenen özel davete katıldı.

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Donald Trump Junior ve eşi Kimberly Trump tarafından kapıda karşılanan Uğur Akkuş, gecede yapılan müzayedeye de katıldı.

Florida’da Trump’ın davetine katıldı

Kimberly Trump, sahipsiz sokak hayvanları için kurulan vakfına bağış toplamak amacıyla eski Başkan Donald Trump’ın imzalı özel silahı ve portresini açık artırmaya çıkardı.

Florida’da Trump’ın davetine katıldı

Uğur Akkuş, bu açık artırmayı kazanarak hem portrenin hem de silahın sahibi oldu. Akkuş ayrıca, 5 Mayıs’ta Trump Ailesi’yle bir akşam yemeği yiyecek.

Florida’da Trump’ın davetine katıldı

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Yine göğsümüzü kabarttılar!

Miami’nin en ünlü Türk restoranı El Turco, 3 yıl üst üste Michelin Bib Gourmand ödülü alarak bir rekora imza attı. Açıldığı ikinci yılda kazandığı Michelin ödülünün ardından 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki Michelin ödülüne daha layık görülen restoranın ödülünü Nurdan Yüzbaşıoğlu teslim aldı.

Florida’da Trump’ın davetine katıldı

Türk mutfağını yurtdışında başarıyla temsil eden El Turco’ya bayilik başvurularında bekleme listesi olduğu biliniyor. Bayilik anlaşmaları için de Amerika’nın ünlü F+B Hospitality şirketiyle çalışmaya başlayan El Turco, ülkemizin gururu olmaya devam ediyor.

Büyük onur

Eserleriyle Türk kültürünü temsil eden ünlü ressam İsmail Acar, Kazakistan Devlet Akademisi tarafından altın madalya nişanı ve fahri diploma verilerek onurlandırıldı.

Florida’da Trump’ın davetine katıldı

Ayrıca daha önce BM tarafından “İnsanlık Elçisi” unvanı verilen ünlü ressam, kültür sanat diplomasisi ve Türk kültürünü uluslararası alanda temsil etme konusundaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Acar’ın sanatı ve çalışmaları, Türk kültürünün zenginliğini ve derinliğini dünya genelinde etkili bir şekilde tanıtıyor.

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Florida’da Trump’ın davetine katıldı

Spor ödülleri verildi

İstanbul Okan Üniversitesi’nin düzenlediği Spor Ödülleri Töreni’nde 12 kategoride 15 ödül sahiplerini buldu. İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ve İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lale Orta’nın ev sahipliğindeki törende ‘Sporda Yılın Onur Ödülü’, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a takdim edildi.

Florida’da Trump’ın davetine katıldı

Üstündağ, teşekkür konuşmasında “Türkiye’nin voleybol ülkesi olduğu söyleniyor. Gurur duyuyorum. Ancak biz voleybol ülkesi değil, bir spor ülkesi olmalıyız” dedi.

 

 

#Donald Trump#Uğur Akkuş#Donald Trump Junior
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