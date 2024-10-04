Şehir kitaplarını severim

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“Ankara Yazıları kırk yıldır yaşadığım bu güzel şehrin tarihidir. Hayat bilgisidir. Gazetelerde, dergilerde yayınlanmış olan ‘Ankara Yazılarım’dan seçtiğim bir Ankara seçkisidir.
Kentin geçmişinden bugüne tarihini, nüfus yapısını ve imar durumunu da bu kitapta ele aldım. Büyük usta Neşet Ertaş’ın dediği gibi kentin ‘evvelini ve ahirini’ anlatmaya çalıştım. Kentin kültür bilinci, sinema, tiyatro, kültür ve sanat izleyicisinin niceliği ile doğru orantılıdır.
‘Ankara Yazıları’ kentte yaşayanların gözünden kentin bugününü, yarınını ve geleceğini değerlendiren yazılardan oluşan bir çeşit şehrengizdir.
Kentin semalarında sözler kanat çırptığında kentimizin belleğinde sadece Ankara kalacaktır.”
İçindekiler:
Yakup Kadri’nin Ankara’da Üç Mahallesi
Çıkıkçılar Yokuşunda Bir Gün
Ankara’nın Kuleleri
100. Yılında Cumhuriyet’in Başkentteki Yansımaları
İmalatı Harbiye’nin Unutulmayan Maçı
Mimar Sinan’la Ankara
Cebeci Dörtyol’da Bir Gün
Belediye Meclisleri Yerel Parlamentodur
Bugün Günlerden İlhan Gerim
Bugün Günlerden Eyüp Sabri Tuncer
DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yla Ankara ve Tiyatro
Günlerden 27 Aralık 1919
Yerel Seçimlerde Adaylara Öğütler
Ortak Dertleri Yaşadıkları Kentleri
Ankara’da Kentin Hafızası Kahvehaneler
Gülşen Kutlu’yla Ankara Türküleri Üzerine
Büyükelçi Viktor Matis’le Ankara ve 100. Yıl Sohbeti
Emine Gürsoy Naskali ile Celal Bayar Köşkü Sohbeti
Prof. Dr. Öcal Oğuz ile Unesco Üzerine
Ankara Kalesi’nden Bir İnsanlık Hikayesi
Kültürel Etkinlik Başkandan Sorulur
Ankara’da Büyükelçiler ve Diplomatik Personel Türkçe Öğreniyor
Rahmi Koç Anlatıyor. Ankara Kalesi’nde Müze Kurmak
TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile Kadın Hakları Üzerine
Yerel Seçime Saatler Kala
Ulus’ta Bir Bayram Telaşı
Ankara’nın Yerel Yönetimler Tarihi
Dil Yaşarsa Kültür Yaşar
Yerel Yönetimlere Tarihi İsim Çağrısı
Arslanhane Camii İçin Işıklandırma ve Peyzaj
Hacı Bayram Camii’nde Bir Ramazan Akşamı
Şahin: Halka Sormadan Hiçbir İç Yapmayacağız
Ankara’da Gazetecilik
Ankara’yı Tanımak
Ankara’da Sokak Tabelalarının Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Vali ile Ankara
Ankara Palas Müze Olarak Açıldı
Ankara’nın Şair ve Yazarları
Kentin Sesi Ankara Radyosu
(T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi)
ZİYA GÖKALP ÖZEL SAYISI
* Akpınar Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Eylül- Ekim - Kasım - Aralık 2023, Ziya Gökalp Özel Sayısı
* Seçmeler
Ziya Gökalp’ı Yeniden Okumalıyız- İsmail Özmel
“Yurdum Mesut Olsun, Yuvam Bahtiyar” Rüyasını Gören ve Gördüren Ziya Gökalp - Prof. Dr. İnci Enginün
Ziya Gökalp’ın Alageyik Masalı Üzerine - Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
Gökalp Ziya! - Halide Edip Adıvar
Küçük Mecmua ve Ziya Gökalp - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Cumhuriyet Türkiye’sinin Fikir Babası Ziya Gökalp - Doç. Dr. Ramis Karabulut
Ziya Gökalp’ın Her Yazısı Ayrı Ayrı Yorumlanmalıdır- İsmail Özmel
Atatürk’ün Fikir Hayatını Etkileyen Türk Düşünür ve Yazarlar - Kerim Gül
“Yeni Mecmua” ve Ziya Gökalp Yahya Kemal Dostluğu - İsmail Özmel
Şair ve Yazar Sezai Karakoç Geçti Bu Dünyadan - İsmail Özmel
Şair, Yazar İsmail Özmel’e Dair - Murat Soyak
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