Şehir kitaplarını severim

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“Ankara Yazıları kırk yıldır yaşadığım bu güzel şehrin tarihidir. Hayat bilgisidir. Gazetelerde, dergilerde yayınlanmış olan ‘Ankara Yazılarım’dan seçtiğim bir Ankara seçkisidir.

Kentin geçmişinden bugüne tarihini, nüfus yapısını ve imar durumunu da bu kitapta ele aldım. Büyük usta Neşet Ertaş’ın dediği gibi kentin ‘evvelini ve ahirini’ anlatmaya çalıştım. Kentin kültür bilinci, sinema, tiyatro, kültür ve sanat izleyicisinin niceliği ile doğru orantılıdır.

‘Ankara Yazıları’ kentte yaşayanların gözünden kentin bugününü, yarınını ve geleceğini değerlendiren yazılardan oluşan bir çeşit şehrengizdir.

Kentin semalarında sözler kanat çırptığında kentimizin belleğinde sadece Ankara kalacaktır.”

İçindekiler:

Yakup Kadri’nin Ankara’da Üç Mahallesi

Çıkıkçılar Yokuşunda Bir Gün

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Ankara’nın Kuleleri



100. Yılında Cumhuriyet’in Başkentteki Yansımaları

İmalatı Harbiye’nin Unutulmayan Maçı

Mimar Sinan’la Ankara

Cebeci Dörtyol’da Bir Gün

Belediye Meclisleri Yerel Parlamentodur

Bugün Günlerden İlhan Gerim

Bugün Günlerden Eyüp Sabri Tuncer

DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yla Ankara ve Tiyatro

Günlerden 27 Aralık 1919

Yerel Seçimlerde Adaylara Öğütler

Ortak Dertleri Yaşadıkları Kentleri

Ankara’da Kentin Hafızası Kahvehaneler

Gülşen Kutlu’yla Ankara Türküleri Üzerine

Büyükelçi Viktor Matis’le Ankara ve 100. Yıl Sohbeti

Emine Gürsoy Naskali ile Celal Bayar Köşkü Sohbeti

Prof. Dr. Öcal Oğuz ile Unesco Üzerine

Ankara Kalesi’nden Bir İnsanlık Hikayesi

Kültürel Etkinlik Başkandan Sorulur

Ankara’da Büyükelçiler ve Diplomatik Personel Türkçe Öğreniyor

Rahmi Koç Anlatıyor. Ankara Kalesi’nde Müze Kurmak

TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile Kadın Hakları Üzerine

Yerel Seçime Saatler Kala

Ulus’ta Bir Bayram Telaşı

Ankara’nın Yerel Yönetimler Tarihi

Dil Yaşarsa Kültür Yaşar

Yerel Yönetimlere Tarihi İsim Çağrısı

Arslanhane Camii İçin Işıklandırma ve Peyzaj

Hacı Bayram Camii’nde Bir Ramazan Akşamı

Şahin: Halka Sormadan Hiçbir İç Yapmayacağız

Ankara’da Gazetecilik

Ankara’yı Tanımak

Ankara’da Sokak Tabelalarının Dili, Edebiyatı ve Kültürü

Vali ile Ankara

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Ankara Palas Müze Olarak Açıldı

Ankara’nın Şair ve Yazarları

Kentin Sesi Ankara Radyosu

(T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi)

ZİYA GÖKALP ÖZEL SAYISI



* Akpınar Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Eylül- Ekim - Kasım - Aralık 2023, Ziya Gökalp Özel Sayısı

* Seçmeler

Ziya Gökalp’ı Yeniden Okumalıyız- İsmail Özmel

“Yurdum Mesut Olsun, Yuvam Bahtiyar” Rüyasını Gören ve Gördüren Ziya Gökalp - Prof. Dr. İnci Enginün

Ziya Gökalp’ın Alageyik Masalı Üzerine - Prof. Dr. Saim Sakaoğlu

Gökalp Ziya! - Halide Edip Adıvar

Küçük Mecmua ve Ziya Gökalp - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Cumhuriyet Türkiye’sinin Fikir Babası Ziya Gökalp - Doç. Dr. Ramis Karabulut

Ziya Gökalp’ın Her Yazısı Ayrı Ayrı Yorumlanmalıdır- İsmail Özmel

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Atatürk’ün Fikir Hayatını Etkileyen Türk Düşünür ve Yazarlar - Kerim Gül

“Yeni Mecmua” ve Ziya Gökalp Yahya Kemal Dostluğu - İsmail Özmel

Şair ve Yazar Sezai Karakoç Geçti Bu Dünyadan - İsmail Özmel

Şair, Yazar İsmail Özmel’e Dair - Murat Soyak