Benim savaştan anladıklarım

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- Bugünün savaşlarında şu iki şey çok önemli: Gelişmiş füzelerin olacak, bir. Esaslı bir kubben olacak, iki.

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- Bugün milyonlarca tanktan çok daha önemlisi şudur: Gelişmiş bir istihbarat ağına sahip olmak ve bu istihbarattan yararlanmasını bilmek.

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- Bir apartmanın beş kat altındaki bir toplantının istihbaratını alıp vurabilmek. Artık “Askeri güç” demek, biraz da böyle bir şey demek.

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- İHA, SİHA... Savaşın konseptini değiştiren unsurlar bunlar. Yeni savaşlarda bunların rolü, sanılandan daha büyük olacak.

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- Vekil savaşçılar sezonu kapanmış görünüyor. Artık vekiller aracılığıyla savaşın sonuna gelindi. Yeni dönemde asiller, vekillerin yerini alacak.

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- Yeni savaşın üç atlısı: BİR: Sabotaj yapmak... İKİ: Suikast düzenlemek... ÜÇ: Füzeyle vurmak...

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- Top, tüfek, tankla işgal beklemeyin. Ama şunu bekleyin: İstikrarsızlaştırıp çökerterek rejim değiştirmeye çabalamak.





ARTIK KOMİK BİLE DEĞİL

AHMET Davutoğlu şöyle demiş:

*

“Görevde olsaydım hemen Beyrut’a inerdim.”

*

Davutoğlu’nu artık komik bile bulmayan bir tek ben miyim?

CEM GARİPOĞLU VE KESİN İNANÇLILAR

İÇİMİZDE öyle kişiler var ki... “Cem Garipoğlu ölmedi, elini kolunu sallayarak dolaşıyor” diyorlar. Buna inanıyorlar. İnançları çok sağlam, çok kesin, çok keskin.

*

Adli Tıp, “Kemikler incelendi. Cem Garipoğlu’na ait” dese bile...

Kesin inançlılar buna inanmayacaklar.

*

Mezar açılması, inceleme yapılması falan... Boş iş mi acaba?

ZAVALLI İRAN

İSRAİL’e karşı hiçbir şey yapmasa...

“Kâğıttan kaplanmış bu İran... Hiçbir şey yapamıyor” falan.

*

İsrail’e füze sallasa...

“Kimseye bir şey olmadı, hiçbir zarar veremedi. Tiyatro bu” falan.

*

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Zavallı İran. Kimseye yaranamıyor.

YİĞİT NEREDE HARMAN OLDU

BİZİM Yozgat için “yiğidin harman olduğu yer” derler, bunu biliyordum.

Sivas’a gittim. Meğer Sivas için de aynısı söyleniyormuş.

Dün Yavuz Donat’ın köşesinde gördüm: Iğdır da “yiğidin harman olduğu yer” olarak bilinirmiş.

Erzurum için de söyleniyor bu galiba.

Çorum, Kayseri falan... Sanırım oralarda da var böyle bir övünme.

*

Şöyle hayli gereksiz bir soru var kafamda:

*

Yiğidin hangi şehrimizde harman olduğu meselesi, Anadolu’da bir ihtilaf konusu mudur? Yoksa yiğitlerin harman yerleri değişik şehirlere yayılmış mıdır?

CESARET BİRAZ DAHA CESARET ÖZGÜR ÖZEL

SAYIN Özgür Özel.

“İdare-i maslahatçılar, esaslı devrimci olamazlar” demiş Atatürk.

*

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- Aman CHP’li birkaç gazeteciyi kızdırmayayım.

- Aman Erdoğan düşmanlarının gazabını üzerime çekmeyeyim.

- Aman sosyal medyada bana laf etmesinler.

- Aman YouTube vaizleri bana saydırmasınlar.

Falan derseniz... Milim ilerleyemezsiniz.

*

Çok geniş bir kitleye açılabilmek için...

Dar bir çevrenin alışılmış söylem ve davranışlarının dışına çıkmaya devam.

Gittiğiniz yol doğrudur.

İhtiyacınız olan tek şey şudur: Cesaret, biraz daha cesaret.

ÖLMÜŞ AMA HÜRMETEN GÖMMEMİŞLER

ABD’nin eski başkanlarından Jimmy Carter, yüz yaşına basmış.

*

Yüzüncü doğum gününde gün yüzüne çıkarmışlar Carter’ı.

Adamcağız bir tekerlekli sandalyede yarı yatmış vaziyette.

Ağzı yarım açık. Boş gözlerle etrafa bakıyor.

Az sonra can verecekmiş gibi.

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Cem Yılmaz’ın “ölmüş ama hürmeten gömmemişler” sözünü anımsatan bir durum.

Beyaz Saray’ın önüne Jimmy Carter’ın doğum gününü kutlayan tabela konuldu.