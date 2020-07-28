Fitness ve Beslenme Hakkında Doğru Bilinen 6 Büyük Yanlış
Sağlıklı ve fit olma yolunda heves ve heyecanla ilk adımlarını atan birçok kişi, fitness ve beslenme hakkında kulaktan dolma bilgiler ve doğru bilinen yanlışlar yüzünden faydadan çok zarar görebiliyor.
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1
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Fitness konusuyla ilgili herkesin kendince fikirleri, bilgileri ve önerileri oluyor. Bir an önce yanlışlarınızı düzeltip, uyguladığınız fitness programından daha çok verim almaya ne dersiniz? Fiziksel Yaşam Koçu Selçuk Değirmenci, beslenme ve fitness hakkında doğru bilinen 6 yanlışı şöyle sıraladı:
2
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Aç karna ayapılan antrenmanlar yağ yakımını hızlandırmaz
Aç karna yapılan interval antrenmanlar sadece haftada maksimum 2 kere yapılırsa yağ yakımını hızlandıracaktır. Fiziksel yapımız her gün aç karna yapılan interval antrenmanlara bir süre sonra uyum gösterecektir. Vücudumuz kendisi için çok önemli olan yağ depolarını tutarak yağ yakımını kısıtlayacaktır.
3
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Daha fazla protein daha fazla kas demek değildir
Gece yatmadan protein alımı yapmalısınız gibi çok klişe olmuş bir efsane vardır. Fizyolojimiz meletonin hormonunun testesteron hormonuna karşı baskın olduğu saatlerde protein sentezini düşük seviyelerde tutar; tabii sentetik yolla testesteron alımı yapılmamışsa. En fazla miktarda kas kazanımı için bu saatlerde protein almak yerine için yapacağınız en iyi şey uyumak olacaktır.
4
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Vücudun kaybettiği şey ödem değil kas kütlesidir
Bilinenin aksine vücudun çok aşırı ödem tutması veya ödem atması söz konusu değildir. Vücut kilolarca su tutamaz çünkü deri altında sınırlı-ince bir ödem tabakası oluşur. Bununla beraber sizin kaybettiğiniz 5 kilo kaybın yaklaşık 4 kilosu kas kütlesidir.
5
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Eğer biri size yoğun bir şekilde ödem attığınızı söylerse bu vücudunuzun su attığı anlamına gelmiyor. Kesinlikle kas kütlenizden bir kayıp olarak karşınıza çıkacaktır. Yani bilinçsizce yapılan bazı uygulamalar kilo verdirmiyor aksine vücut için en önemli öğe olan suyun aşırı kaybına yol açıyor.
6
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Yağlar kasa dönüşmez
Bugünlerde herkes yağ oranını düşürmek istiyor. Evet, belli sınırlara kadar bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz ama bilimsel araştırmalar gösteriyor ki özellikle kadınlarda düşük yağ seviyesine sahip olunması hormonel denge üzerinde büyük olumsuz etkiler ortaya çıkarıyor.
7
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Yağ ve kas dokuları birbirinden bağımsız oldukları için vücudunuzdaki yağı kasa çeviremezsiniz. Vücuttaki yağ oranını düşürmek için etkili ve düzenli bir egzersiz programı ve bu programa uygun sağlıklı bir beslenme planının birlikte uygulanması gerekir.
8
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Normal şartlarda hiçbir fitness veya antrenman modellemesinde de böyle bir iddia yoktur. Biz aynı zamanda yağ yaktırıp kas kütlenizi arttırabiliyoruz. Bunu yaparken de yan etki yaratacak ek besin kullanmıyoruz.
9
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Egzersiz yapmak bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir mi?
Egzersiz yapmak bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir mi aslına baktığınızda bağışıklık sistemimiz sadece alyuvarlardan oluşan akıllı kan hücreleri değil bilinçsiz yapılan fiziksel uygunluk yapımızı dikkate almadığımız egzersizlerde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek yerine onun çökmesine sebep olabiliriz.
10
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Grup derslerinde çok terleyip yorulmak yağ yakımını hızlandırmıyor
Grup derslerinde aşırı terleyip çok yağ yaktığınızı mı düşünüyorsunuz? Tabii ki bu doğru değil! Eğer çok terleyerek yağ yakılabilseydi eğer egzersizlerimizi saunalarda yaparak çok kısa sürede yağ kütlelerimizden kurtulurduk.
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Doğru olan fiziksel yapınıza uygun sizin için özel olarak tasarlanmış egzersizleri yaparak sağlıklı bir şekilde yağ yakabilmek. Şunu unutmayalım; vücudumuzun %50’sinden fazlası su ve bizim suya çok ihtiyacımız var.