Fitness ve Beslenme Hakkında Doğru Bilinen 6 Büyük Yanlış

Daha fazla protein daha fazla kas demek değildir Gece yatmadan protein alımı yapmalısınız gibi çok klişe olmuş bir efsane vardır. Fizyolojimiz meletonin hormonunun testesteron hormonuna karşı baskın olduğu saatlerde protein sentezini düşük seviyelerde tutar; tabii sentetik yolla testesteron alımı yapılmamışsa. En fazla miktarda kas kazanımı için bu saatlerde protein almak yerine için yapacağınız en iyi şey uyumak olacaktır.