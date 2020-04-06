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GeriSpor Fitness Evde Spor İçin İhtiyacınız Olan Ekipmanlar
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Evde Spor İçin İhtiyacınız Olan Ekipmanlar
Spor Fitness

Evde Spor İçin İhtiyacınız Olan Ekipmanlar

Tüm dünyayı evlere kapatan corona virüs nedeniyle evlerimizde hem ruhumuzu hem de bedenimizi dinç tutmaya çalışıyoruz. Sağlıklı bir beden ve ruh hali için de evde düzenli egzersiz yapmak önemli. Peki evde spor yapmak için hangi ekipmanlara ihtiyacımız var? Hangi malzemeler motivasyonumuzu artırıp doğru egzersiz yapmamıza yardımcı olur?

Bu bir ilandır.

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1SPOR AYAKKABISI

SPOR AYAKKABISI

İster kapalı alan ister açık alanda olsun spor yaparken en önemli ekipmandan birisi spor ayakkabı. Egzersiz sırasında yanlış ayakkabı kullanmak sakatlanmalara ve ayaklarınızda sağlık problemlerine sebep olabilir. Ayakkabı tercihinizi yaparken ayağınızı iyice kavrayan, evinizin zeminine uygun, içinde ayağınızı rahat hissettiğiniz bir ayakkabı almayı tercih edin.

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2EŞOFMAN TAKIMI

EŞOFMAN TAKIMI

Egzersiz sırasında giyeceğiniz kıyafetler spor performansınız için çok önemli. Spor yaparken ter atılacağından çabuk kuruyan ve nefes aldıran kumaşları tercih etmelisiniz. Kıyafetiniz ne çok dar de çok bol olmalı. Eğer dar kıyafet tercih ediyorsanız içinde rahatça hareket edebileceğiniz, oturup kalkmanıza izin verecek esneklikte olması gerekiyor. Bu kan dolaşımınızın gerçekleşmesi için de çok önemli.

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3FİTNESS AKSESUARLARI

FİTNESS AKSESUARLARI

Evde antrenman yaparken çeşitli ekipmanlara sahip olmanız farklı kombinasyonlar ile egzersiz yapma şansınızı artırır. Bu da motivasyonunuza olumlu etki eder. Atlama iplerinden egzersiz matına, direnç bantlarından akıllı bilekliklere kadar birçok fitness aksesuarı hem performansınızı artırır hem de spordan sıkılmanızı engeller.

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4YOGA EKİPMANLARI

YOGA EKİPMANLARI

Evde egzersizler yapıp bedenimizi dinç tutuyoruz peki ya zihnimiz? Eğer zihninize ve ruhunuza da iyilik yapmak istiyorsanız evde yogayı da rutininize ekleyebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan belli başlı malzemeler var; yoga matı, yoga kemeri köpük bloklar gibi…

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5SPOR SWEATSHİRT

SPOR SWEATSHİRT

Eşofman takımı tercih etmiyorsanız rahat ettiğiniz bir spor taytı üzerine sweatshirt giyebilirsiniz. Fakat sweatshirt seçerken de kumaşına dikkat etmelisiniz, çok kalın sweatshirt’ler aşırı terletip vücudunuzun nefes almasına engel olabilir. Bolluğuna da dikkat etmelisiniz, aşırı bol kıyafetler spor yaparken rahat hareket etmenize engel olabilir.

SPOR SWEATSHİRT MODELLERİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYIN!
6SPOR ATLET VE İÇ GİYİM

SPOR ATLET VE İÇ GİYİM

Spor yaparken en önemli ihtiyaçlardan biri spor atletleri (braları) ve iç giyiminiz. İç giyiminizde de çabuk kuruyan ve nefes aldıran kumaşları tercih etmelisiniz. Bu özellikler sayesinde hem spor yaparken vücudunuzun ısısı dengelenecek hem de kıyafetleriniz ıslanmayacak ve spor performansınızda artış olacaktır.

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