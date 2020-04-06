Evde Spor İçin İhtiyacınız Olan Ekipmanlar

EŞOFMAN TAKIMI Egzersiz sırasında giyeceğiniz kıyafetler spor performansınız için çok önemli. Spor yaparken ter atılacağından çabuk kuruyan ve nefes aldıran kumaşları tercih etmelisiniz. Kıyafetiniz ne çok dar de çok bol olmalı. Eğer dar kıyafet tercih ediyorsanız içinde rahatça hareket edebileceğiniz, oturup kalkmanıza izin verecek esneklikte olması gerekiyor. Bu kan dolaşımınızın gerçekleşmesi için de çok önemli.