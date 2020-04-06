Evde Spor İçin İhtiyacınız Olan Ekipmanlar

Tüm dünyayı evlere kapatan corona virüs nedeniyle evlerimizde hem ruhumuzu hem de bedenimizi dinç tutmaya çalışıyoruz. Sağlıklı bir beden ve ruh hali için de evde düzenli egzersiz yapmak önemli. Peki evde spor yapmak için hangi ekipmanlara ihtiyacımız var? Hangi malzemeler motivasyonumuzu artırıp doğru egzersiz yapmamıza yardımcı olur?
Bu bir ilandır.
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SPOR AYAKKABISI
İster kapalı alan ister açık alanda olsun spor yaparken en önemli ekipmandan birisi spor ayakkabı. Egzersiz sırasında yanlış ayakkabı kullanmak sakatlanmalara ve ayaklarınızda sağlık problemlerine sebep olabilir. Ayakkabı tercihinizi yaparken ayağınızı iyice kavrayan, evinizin zeminine uygun, içinde ayağınızı rahat hissettiğiniz bir ayakkabı almayı tercih edin.
Egzersiz sırasında giyeceğiniz kıyafetler spor performansınız için çok önemli. Spor yaparken ter atılacağından çabuk kuruyan ve nefes aldıran kumaşları tercih etmelisiniz. Kıyafetiniz ne çok dar de çok bol olmalı. Eğer dar kıyafet tercih ediyorsanız içinde rahatça hareket edebileceğiniz, oturup kalkmanıza izin verecek esneklikte olması gerekiyor. Bu kan dolaşımınızın gerçekleşmesi için de çok önemli.
Evde antrenman yaparken çeşitli ekipmanlara sahip olmanız farklı kombinasyonlar ile egzersiz yapma şansınızı artırır. Bu da motivasyonunuza olumlu etki eder. Atlama iplerinden egzersiz matına, direnç bantlarından akıllı bilekliklere kadar birçok fitness aksesuarı hem performansınızı artırır hem de spordan sıkılmanızı engeller.
Evde egzersizler yapıp bedenimizi dinç tutuyoruz peki ya zihnimiz? Eğer zihninize ve ruhunuza da iyilik yapmak istiyorsanız evde yogayı da rutininize ekleyebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan belli başlı malzemeler var; yoga matı, yoga kemeri köpük bloklar gibi…
Eşofman takımı tercih etmiyorsanız rahat ettiğiniz bir spor taytı üzerine sweatshirt giyebilirsiniz. Fakat sweatshirt seçerken de kumaşına dikkat etmelisiniz, çok kalın sweatshirt’ler aşırı terletip vücudunuzun nefes almasına engel olabilir. Bolluğuna da dikkat etmelisiniz, aşırı bol kıyafetler spor yaparken rahat hareket etmenize engel olabilir.
Spor yaparken en önemli ihtiyaçlardan biri spor atletleri (braları) ve iç giyiminiz. İç giyiminizde de çabuk kuruyan ve nefes aldıran kumaşları tercih etmelisiniz. Bu özellikler sayesinde hem spor yaparken vücudunuzun ısısı dengelenecek hem de kıyafetleriniz ıslanmayacak ve spor performansınızda artış olacaktır.