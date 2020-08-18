En Çok Bilinen 10 Kilo Verme Efsanesi

5.MEYVE SUYU MEYVE KADAR İYİDİR Meyve suyu diyetleri, meyveyi yemek kadar iyi değildir, çünkü bunlar çıkarılıp tadına göre tatlandırılır ve koruyucu maddeler de eklenir. Bu yüzden meyveyi lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık için olduğu gibi yiyin!