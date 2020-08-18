Diyet endüstrisi birçok efsaneyle doludur. Ancak bazı efsaneler çok açık bir şekilde yanlış olsa da, daha belirsiz olanlar da var ve bunların doğru olabileceğine inanmak gerçekten kolay... İşte en çok bilinen 10 kilo verme efsanesi…
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1
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1.KAHVALTIYI ATLAMAK
Kahvaltıyı atlamak genellikle bir diyet "hilesi" olarak konuşulur, ancak metabolizmanızı hızlandırmaya ve tok hissetmeye çalışırken gün boyunca daha fazla kalori tüketmenize neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu yüzden sağlıklı bir kahvaltı yapın ve formunuzu koruyun.
2
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2.KİLO VERMEK İÇİN EGZERSİZ YAPMANIZA GEREK YOK
Sadece bir diyet uygulamak hiçbir uzman tarafından asla tavsiye edilmez. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için diyetle birlikte bir tür egzersiz rutini izlemeniz gerekir.
3
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3.YEMEK ZAMANI
Cambridge'de yakın zamanda yapılan bir araştırma, gece geç saatte yemek yemenin kilo almaya neden olmadığını göstermiştir. Kalorilerin sabah veya öğleden sonra yemek yemeyle aynı şekilde sindirildiğini, bu nedenle akşam 6'dan önce yemek yemenin sizi zayıf göstereceğini iddia eden diyetler yanlıştır.
4
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4.AZ YAĞLI
Az yağlı yiyecekler son zamanlarda oldukça çoğaldı, o kadar ki insanlar şeker ve kalori içeriğini kontrol etmeyi unutuyorlar. Düşük yağ her zaman sizin için iyi olduğu anlamına gelmez ve her şeyin düşük yağlı versiyonuna geçmek mutlaka kilo vermenize neden olmaz.
5
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5.MEYVE SUYU MEYVE KADAR İYİDİR
Meyve suyu diyetleri, meyveyi yemek kadar iyi değildir, çünkü bunlar çıkarılıp tadına göre tatlandırılır ve koruyucu maddeler de eklenir. Bu yüzden meyveyi lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık için olduğu gibi yiyin!
6
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6.40'A ULAŞTIĞINIZDA KİLO ALIRSINIZ
Tamam, yani bunda farklı açıdan gerçek var. O da yaşla beraber hızlı metabolizmanızın gittikçe yavaşlayacağıdır. Ancak uzun vadede aynı şekilde egzersiz rutininizi bozmadan devam eder ve sağlıklı beslenirseniz bu gerçekleşmeyecektir.
7
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7.HIZLI KİLO VERME EN İYİSİDİR
Hayır! Belirli bir süre içinde yavaş kilo vermek her zaman daha iyi bir fikirdir, çünkü aslında kas vermektense yağlardan kilo vermeyi tercih ederiz. Hızlı kilo kaybı neredeyse her zaman hızlı kilo alımıyla sonuçlanır, bu yüzden gerçekten zaman ayırmaya değmez!
8
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8.KİLO VERMEK SORUNLARINIZI ÇÖZECEKTİR
Kilo probleminiz varsa, kilo vermek sizin için işe yarayan bir diyet bulduğunuzu gösterir - sorunu kendi başına çözmez. Aynı şekilde, başka sorunlarınız varsa, muhtemelen onları hiç etkilemeyecektir. İlişki sorunları birkaç kilo vererek çözülemez!
9
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9.YAVAŞ METABOLİZMA
Bu bir bahane değil! Metabolizmanız yavaşsa, onu hızlandırmak için bir şeyler yapın. Bahçenizde yürüyüş olsa bile, kahvaltı yaptığınızdan ve her gün biraz egzersiz yaptığınızdan emin olun. Metabolizmanızı hızlandırmayı vaat eden diyetler işe yaramaz ve tam tersine sindirim sisteminizi bozabilir!
10
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10.ŞİŞMANLATAN YİYECEK
Çok fazla yağlı yiyecekler kesinlikle iyi değildir, ancak anında kilo almanıza da neden olmaz! Büyük bir öğün yedikten sonra tartınızdaki rakamlar değişirse, muhtemelen su ağırlığıdır. Bu kiloları, kazandığınız kadar çabuk kaybedeceksiniz. Yağdan hemen kilo vereceğinizi öneren veya anında sonuç vaat eden diyetlerden kaçının. Kilo vermek, kilo almak gibi, zaman alır!