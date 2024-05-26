Boyun çizgileri ve kırışıklıklar yaşınızı ele vermesin! İşte yapmanız gerekenler...

Güneşin zararlı UV ışınları cildin erken yaşlanmasına ve kırışıklıkların oluşmasına neden olabilir. UV ışınları cildin yaşlanmasını hızlandırabilir ve kolajen ile elastin üretimini azaltabilir. Boyun bölgesi, yüzden daha az yağ ve kollajen içerdiği için güneşe karşı daha savunmasızdır.

Sigara içmek, cildin kan dolaşımını azaltır ve oksijenin cilde ulaşmasını engeller. Bu durum, cildin yaşlanmasını hızlandırır ve kırışıklıkların oluşumunu artırır.