Bağışıklığı Güçlendiren Altın Tüyolar

İftar sofrasında bu kurallara uyun: Orucunuzu su ve hurma ile açın. İftar öğününü iyi çiğneyerek tamamlayın. Her iftar öğününde mutlaka sebze ve yoğurda yer verin. 1 orta boy pidenin 1/8'i 1 dilim ekmek yerine geçer. Pidede porsiyon kontrolüne dikkat edin. Yemekle beraber 2 bardaktan fazla su içmeyin.