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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Bağışıklığı Güçlendiren Altın Tüyolar
Beslenme Önerileri
İHA

Bağışıklığı Güçlendiren Altın Tüyolar

Ramazan ayının pandemi dönemine denk gelmesiyle birlikte oruç tutmanın bağışıklığı azaltıcı etkisi olup olmadığı da merak edilmeye başlandı. Sanılanın aksine ‘sağlıklı oruç tutma kuralları’ uygulandığı takdirde oruç tutmanın bağışıklık sistemine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmadığını söyleyen Diyetisyen Aysun İpek; iftar sırası, iftar sonrası ve sahurda dikkat edilmesi gereken beslenme kurallarını anlattı.

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Bir çırpıda tüketilen aşırı miktarda suyun vücuda hiçbir yararı yoktur (hatta zararı vardır) ve gün içi susuzluğunuza hiçbir katkısı bulunmaz.

2GECE UYKUSUNU ATLAMAYIN
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GECE UYKUSUNU ATLAMAYIN

İftar masasını küçük porsiyonlar ile, sahur masasını büyük porsiyonlar ile hazırlamalısınız. Gece uykusunu atlayıp sahura kadar oturmayın. Gece uykusu vücudun hormon kalitesi için oldukça önemlidir. Gece uykusundaki yetersizlik gün içinde kendinizi daha kötü hissetmenize sebep olabilir.

3ARA ÖĞÜNLERDE CEVİZ, FINDIK, BADEM TÜKETİN
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ARA ÖĞÜNLERDE CEVİZ, FINDIK, BADEM TÜKETİN

Kızartma yerine haşlama, fırın ve ızgara yöntemlerini tercih edin. Sahurda ve iftardan sonraki ara öğünde ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlara yer verin.

4İftar sofrasında bu kurallara uyun:
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İftar sofrasında bu kurallara uyun:

Orucunuzu su ve hurma ile açın. İftar öğününü iyi çiğneyerek tamamlayın. Her iftar öğününde mutlaka sebze ve yoğurda yer verin. 1 orta boy pidenin 1/8'i 1 dilim ekmek yerine geçer. Pidede porsiyon kontrolüne dikkat edin. Yemekle beraber 2 bardaktan fazla su içmeyin.

5İftar sonrası için öneriler:
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İftar sonrası için öneriler:

İftardan 1 saat sonra su içmeye başlayın ve uyuyana kadar devam edin. İftardan hemen sonra meyve, tatlı tüketmeyin. İftardan hemen sonra spor yapmayın.

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Meyve veya tatlı tüketmek istiyorsanız, iftardan 2-2,5 saat sonrayı bekleyin. Evde düzenli spora devam etmek istiyorsanız, sporunuzu iftardan hemen önce veya iftardan 2,5 saat sonra yapabilirsiniz. İftar sonrası ara öğün yapmaya özen gösterin. (2-2,5 saat sonra).

7Sahur için 7 altın tüyo:
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Sahur için 7 altın tüyo:

Sahurda kahvaltılık alternatiflere ağırlık verin. Her sahurda mutlaka omlet, menemen, çılbır veya haşlama usulü yumurta tercih edin. Sahurda tuzlu gıdalardan uzak durun. Sahura kadar içmeniz gereken suyu tamamlayın, sahurda aşırı su tüketmeyin.

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Herhangi bir saatte bitki çaylarınızdan faydalanmaya devam edebilirsiniz. Uyku problemi doğurmuyorsa kahve tüketebilirsiniz. Aşırı çay ve kahve tüketimi ertesi gün susuzluğa neden olacağından sınırlandırmanız gerekir.

Fotoğraflar: Alamy

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