Ramazanın 1. günü: Vişneli güllaç tarifi
1400 ‘lü yılların sonuna doğru Saray mutfağına Kastamonulu Ali Usta tarafından getirilen, ramazan denince de ilk akla gelen tatlı “Güllü aş”.. Yine bir ay görünüp, tüm zarafetiyle sahneye veda edecek.. Yıllar içinde farklı çeşitlere, lezzetlere büründü kendileri. Çikolatalı bile oldu evet. Her güzel tatlının içerisine eklenen çikolata güllaca da eklendi, ne gerek varsa! Evet çikolata konusunda biraz tepkiliyim. Sosyal medyada her tatlının üzerine çikolata akıtmanın bir akım olmasıyla birlikte, pasta şefi olarak ayda minimum 50 kg çikolata ile haşır neşir olan beni bile soğuttular çikolatadan. Yanlış anlaşılma olmasın, çikolatadan değil, üzerine akıtıldığı tatlıları kastediyorum. Bu sebeptendir ki pastanemde hiçbir tatlının üzerinden çikolata akıttırmadım ! Tatlınızın temeli iyiyse çikolata gibi baskın bir tatla neden onun asıl lezzetini gölgede bırakayım ki ? Ahh konumuz Güllaçtı değil mi ? Bu vesile ile sizlere içimi dökmüş oldum... Bu yıl Ramazan ayı için güllaç hazırlarken porsiyonluk olarak hazırlamayı tercih ettim, arasına da Antep fıstığı ve babamın Kastamonu'daki bahçemizden toplayıp getirdiği dondurulmuş vişneleri kullandım... Tarife geçmeden soruyorum size, "Siz de Güllaç olmadan iftar sofrasına oturmayanlardan mısınız ?"
Malzeme
- 12 adet güllaç yaprağı
- 7 su bardağı süt
- 2.5 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı gül suyu
Arası için;
- 2 su bardağı vişne
- ½ su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı pirinç Antep fıstığı ya da dövülmüş ceviz, fındık
YAPILIŞI
Bir tencerenin içerisine çekirdekleri çıkarılmış donuk vişneleri ve toz şekeri koyun. Vişneler suyunu salıp şekerle karışana kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
1 su bardağı şekerli sütü ayırıp içerisine 1 yemek kaşığı gül suyunu ekleyip karıştırın.
Süt ve toz şekeri bir tencerede şeker eriyene kadar ısıtıp, ocaktan alın ve ılımaya bırakın.
Tatlınızı benim gibi porsiyonluk yapacaksanız eğer, bir kase veya 7-8 cm’ lik bir çember kullanabilirsiniz.
Güllaç yapraklarını parçalara ayırıp, yumuşayana kadar ılıyan şekerli sütün içerisinde bekletin.
Yumuşayan yaprakları üst üste 5 kat olacak şekilde dizmeye başlayın. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar hazırladığınız gül sulu karışımdan gezdirin.
Üzerine Antep fıstığını ekleyin ve 2 kat daha yumuşayan güllaç yaprağı dizin.
Hazırladığınız vişneleri eşit miktarda araya koyup, yine üzerine 5 kat güllaç yaprağı dizin.
Son olarak 2 yemek kaşığı gül sulu sütten ekleyip tatlınızı buzdolabında dinlenmeye bırakın.
Üzerini fıstık ve vişne ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Şimdiden ellerinize sağlık...