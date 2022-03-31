Ramazanın 1. günü: Vişneli güllaç tarifi

Malzeme

12 adet güllaç yaprağı

7 su bardağı süt

2.5 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı gül suyu

Arası için;

2 su bardağı vişne

½ su bardağı toz şeker

1 su bardağı pirinç Antep fıstığı ya da dövülmüş ceviz, fındık

YAPILIŞI

Bir tencerenin içerisine çekirdekleri çıkarılmış donuk vişneleri ve toz şekeri koyun. Vişneler suyunu salıp şekerle karışana kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

1 su bardağı şekerli sütü ayırıp içerisine 1 yemek kaşığı gül suyunu ekleyip karıştırın.

Süt ve toz şekeri bir tencerede şeker eriyene kadar ısıtıp, ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

Tatlınızı benim gibi porsiyonluk yapacaksanız eğer, bir kase veya 7-8 cm’ lik bir çember kullanabilirsiniz.

Güllaç yapraklarını parçalara ayırıp, yumuşayana kadar ılıyan şekerli sütün içerisinde bekletin.

Yumuşayan yaprakları üst üste 5 kat olacak şekilde dizmeye başlayın. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar hazırladığınız gül sulu karışımdan gezdirin.

Üzerine Antep fıstığını ekleyin ve 2 kat daha yumuşayan güllaç yaprağı dizin.

Hazırladığınız vişneleri eşit miktarda araya koyup, yine üzerine 5 kat güllaç yaprağı dizin.

Son olarak 2 yemek kaşığı gül sulu sütten ekleyip tatlınızı buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Üzerini fıstık ve vişne ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Şimdiden ellerinize sağlık...