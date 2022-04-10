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GeriCansu Özdemir Ramazan 9. gün: Kalbura bastı tarifi
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Haber Giriş: 10.04.2022 - 09:53 | Son Güncelleme:

Ramazan 9. gün: Kalbura bastı tarifi

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
Ramazan 9. gün: Kalbura bastı tarifi

Kalbura Bastı ya da Kastamonu ‘daki adıyla kalbur tatlısı. Annemin eskiden yaptığı tatlılardan biri. Tatlımızın adı tahmin ettiğiniz üzere tatlıya şeklini veren kalburdan geliyor. Günümüzde evlerde kalbur yok maalesef, bunun yerine süzgeç ya da benim yaptığım gibi bıçakla üzerini çizerek şekil verebilirsiniz.

MALZEME

  • 150 gr tereyağı ya da margarin
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • 1 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı irmik
  • 4 su bardağı un

İçi için;

  • 1 su bardağına yakın iri dövülmüş ceviz

Şerbet için;

  • 4 su bardağı su
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 5-6 damla limon suyu

YAPILIŞI

Şerbet için, derin bir tencerenin içerisine su ve şekeri ekleyip kaynatın. Ocaktan almadan önce içerisine limon suyunu ekleyin ve soğumaya bırakın.

Fırınınızı 180 derece de ısıtın.

Hamur için tüm malzemeyi bir arada yumuşak ele yapışmayan bir hamur olana kadar yoğurun.

Hamurunuzdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlayın. Süzgecin üzerine hamurunuzu bastırıp yayın, içerisini ceviz ile doldurup kapatın.

Bıçakla şekil verecekseniz eğer hamurunuzu yuvarladıktan sonra elinizle hamuru genişletin. İçerisine ceviz ekleyip kapattıktan sonra, bir bıçak ile iki yönlü olarak şeritler halinde çizin.

Hazırladığınız kalbura bastıyı tepsiye aralıklarla dizin.

Pişerken şeklini daha iyi koruması için tepsiyi buzdolabında 30 dakika bekletin.

Önceden ısıttığınız fırında iyice kızarana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan 5 dakika sonra soğuyan şerbeti üzerine dökün, 15 dakika sonra tatlıları ters çevirin.

Tatlınız şerbeti iyice çektikten sonra servis edebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık..

 

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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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