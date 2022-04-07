Ramazan 6. Gün: Armut Kompostosu Tarifi
Iftar sonrası hafif bir tatlı istiyorsanız armut kompostosunu çok seveceksiniz.Armut başlı başına bir tatlıya dönüşüyor.. Kompostonun içerisinden armutları ayırıp, üzerine kaymak koyup servis etmenizi öneririm.
Malzemeler
- 2 adet deveci armut
- 1 su bardağı toz şeker
- 2-2.5 su bardağı su
- 2 adet çubuk tarçın
- 6-7 adet karanfil
- 1-2 adet yıldız anason (opsiyonel)
YAPILIŞI
Armutların kabuklarını soyun, ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartın.
Derin bir tencerenin içerisine armutları, şekeri, suyu ve baharatları ekleyip orta ateşte armutlar hafifçe diri kalacak şekilde yumuşayana kadar pişirin.
Komposto oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabında 2-3 saat soğumaya bırakın.
Tarifteki şeker miktarını damak tadınıza göre artırıp, azaltabilirsiniz.
Şimdiden ellerinize sağlık..