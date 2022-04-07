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GeriCansu Özdemir Ramazan 6. Gün: Armut Kompostosu Tarifi
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Haber Giriş: 07.04.2022 - 15:13 | Son Güncelleme:

Ramazan 6. Gün: Armut Kompostosu Tarifi

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
Ramazan 6. Gün: Armut Kompostosu Tarifi

Iftar sonrası hafif bir tatlı istiyorsanız armut kompostosunu çok seveceksiniz.Armut başlı başına bir tatlıya dönüşüyor.. Kompostonun içerisinden armutları ayırıp, üzerine kaymak koyup servis etmenizi öneririm.

Malzemeler

  • 2 adet deveci armut
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2-2.5 su bardağı su
  • 2 adet çubuk tarçın
  • 6-7 adet karanfil
  • 1-2 adet yıldız anason (opsiyonel)

YAPILIŞI

Armutların kabuklarını soyun, ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartın.

Derin bir tencerenin içerisine armutları, şekeri, suyu ve baharatları ekleyip orta ateşte armutlar hafifçe diri kalacak şekilde yumuşayana kadar pişirin.

Komposto oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabında 2-3 saat soğumaya bırakın.

Tarifteki şeker miktarını damak tadınıza göre artırıp, azaltabilirsiniz.

Şimdiden ellerinize sağlık..

 

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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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