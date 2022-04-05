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GeriCansu Özdemir Ramazan 4. Gün Tarifi: Su Muhallebisi
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Haber Giriş: 05.04.2022 - 14:23 | Son Güncelleme:

Ramazan 4. Gün Tarifi: Su Muhallebisi

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
Ramazan 4. Gün Tarifi: Su Muhallebisi

Çocukken en sevdiğim tatlıların başında gelir muhallebi. Canım annem sütçüden aldığı süt ile neredeyse her hafta yapardı. Şuan düşündüğümde anılarımda canlanıyor her bir aşaması. Farklı kaselere koyup, tepsilere dizerdi hepsini, bazen kakaoda eklerdi muhallebilere. Ben sıcak sıcak yemeyi severdim. Sizlere biraz canım annemden bahsedeyim. Müthiş bir el lezzeti ve bereketli bir eli vardı. Kendi yaptığı incir reçellerinden kocaman kabaran kekler yapardı. Ya da cam kaselerde üzerine ceviz veya fındık koyduğu top kekler. Herkesin tarifini istediği, pastane ustalarını utandıracak lezzette yaptığı poğaçaları vardı. Ablalarımda hep anlatır, her alanda olduğu gibi mutfakta da inanılmaz bir vizyonu vardı. Ben el lezzetimi annemden almışım, ablalarımda öyle. 2015’ te hastalığına yenilip, savaşmayı bıraktığından bu yana çocukluğuma dair yaptığı ne varsa ara ara yapıyorum ama hiçbir zaman annemin ki kadar lezzetli olmuyor. Eminim siz de onun elinden bir lezzet tatmış olsaydınız benim ne demek istediğimi anlardınız. Ben çok şanslı bir çocuktum. Bu yazımı okuyorsanız şuan benim yerime de annenize kocaman sarılın ve öpün olur mu? Ben de size su muhallebisinin tarifini yazayım..

Malzeme

  • 1 lt süt
  • ½ su bardağı toz şeker
  • ¾ su bardağı buğday nişastası
  • ½ su bardağı su
  • Gül suyu
  • Çilek reçeli

YAPILIŞI

40*27 cm bir tepsiyi su ile ıslatın.

Derin bir tencerenin içerisine sütü ve şekeri koyup, kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.

Nişastayı su ile karıştırarak açın. Kaynamaya başlayan süte sürekli karıştırarak yavaş yavaş ekleyin.

Orta ateşte 10 dakika boyunca sürekli karıştırarak pişirin.

Koyulaşan muhallebiye ıslatıp hazırladığınız tepsiye döküp, soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra muhallebiyi kare ya da dikdörtgen olarak dilimleyip, damak tadınıza göre isterseniz üzerine pudra şekeri serpip gül suyu ekleyerek servis edin ya da benim gibi sevdiğiniz bir reçel ile servis edin.

Şimdiden ellerinize sağlık..

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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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