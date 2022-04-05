Ramazan 4. Gün Tarifi: Su Muhallebisi

Malzeme

1 lt süt

½ su bardağı toz şeker

¾ su bardağı buğday nişastası

½ su bardağı su

Gül suyu

Çilek reçeli

YAPILIŞI

40*27 cm bir tepsiyi su ile ıslatın.

Derin bir tencerenin içerisine sütü ve şekeri koyup, kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.

Nişastayı su ile karıştırarak açın. Kaynamaya başlayan süte sürekli karıştırarak yavaş yavaş ekleyin.

Orta ateşte 10 dakika boyunca sürekli karıştırarak pişirin.

Koyulaşan muhallebiye ıslatıp hazırladığınız tepsiye döküp, soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra muhallebiyi kare ya da dikdörtgen olarak dilimleyip, damak tadınıza göre isterseniz üzerine pudra şekeri serpip gül suyu ekleyerek servis edin ya da benim gibi sevdiğiniz bir reçel ile servis edin.

Şimdiden ellerinize sağlık..