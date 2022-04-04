Ramazan 3. gün : Taş kadayıf tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 paket İnstant maya

1 adet yumurta

½ çay kaşığı tuz

1 çay bardağından 1 parmak az su (dinlenen hamura eklenecek)

İçi için;

İri parçalanmış ceviz

Kızartmak için;

3 su bardağı Ayçiçek yağı

Şerbeti için;

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker





YAPILIŞI

Şerbet için;

Şeker ve suyu tencereye alıp, kaynatın.

Kaynamaya başadıktan sonra 5-6 dakika daha kaynatmaya devam edin.

Koyu kıvamlı bir şerbetimiz olmalı.

Şerbeti bir gün önceden hazırlayıp iyice soğumaya bırakın.

Kadayıf için;

Su, süt, maya ve yumurtayı iyice karıştırın.

1.5 su bardağı unu ve tuzu içerisine ekleyip un taneleri tamamen kaybolana kadar karıştırın.

Krep hamuru kıvamında bir hamurunuz olacak.

Kabınızın üzerini streç film ile kapatıp, 15-20 dakika dinlenmeye bırakın.

Dinlenen hamurunuz göz göz olup, kabaracak.

Son olarak içerisine kalan yarım bardak unu ve 1 çay bardağına yakın suyu ekleyip iyice karıştırın.

Yapışmaz tabanlı bir tavaya hamurunuzdan çay tabağı büyüklüğünde dökün, önce yüksek ateşte sonra kısık ateşte altı iyice kızarana kadar pişirin. Tavamızı yağlamıyoruz !

Üstü göz göz ve ıslak kalmayacak şekilde pişmiş olacak. Tavada sadece altını pişiriyoruz.

Pişen kadayıfları bir bez üzerine üst üste gelmeyecek şekilde dizin.

Hamurunuz bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Kadayıfların içine 3-4 parça ceviz ekleyip, yarım ay şeklinde katlayarak uç kısımlarına iyice bastırıp birleştirin.

Hazırladığınız kadayıfları kızgın, bol yağda sürekli çevirerek iyice renk alıp kızarana kadar pişirin.

Yağdan çıkar çıkmaz hemen şerbetin içerisine atıp 1-2 tur çevirdikten sonra servis tabağına alın.

Ben sıcak sıcak yemeyi tercih ediyorum  sahi siz nasıl seviyorsunuz ?

Şimdiden ellerinize sağlık..

Tarif için “Kolay Tarifler Büşra” hanıma teşekkür ederim..