Ramazan 3. gün : Taş kadayıf tarifi
Mart ayında Seyhan belediyesinin davetiyle 8 Mart Kadınlar günü için Adana ‘ ya gittim. Adana ‘da harika bir kurabiye eğitimi gerçekleştirdik bu özel gün için.. Adana ‘ya eğitim vermek için defalarca gittim aslında, orada çok fazla öğrencim oldu. Ve çok sevdiğim arkadaşlarım. Her gittiğimde tabiri caizse ölüyorum mutluluktan. Hava alanında Canım Betül karşılıyor beni, sabah ciğer ve uykuluk ile kahvaltı yapıyoruz falan, öyle bir mutluluktan bahsediyorum. Dedim ya, o kadar çok gidip geldim ki Adana ‘ ya ama ilk defa bu gidişimde taş kadayıf yedim.. Seramik sanatçısı, Canım Burcu sayesinde... Sıcak, çıtır çıtır, içi cevizli, tam kıvamında şerbetiyle nefis bir taş kadayıf yediriyor bana, çocukluğunun tatlıcısında.. Ve bir kez daha kabul ediyorum. Adana benim cennetim... Taş kadayıfı İstanbul ‘a döndüğümde mutlaka denemeliyim diye aklımın bir köşesine not ettim. Mutlaka deneyin, bana güvenin pişman olmayacaksınız, söz veriyorum. Şef sözü !
MALZEMELER
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 paket İnstant maya
- 1 adet yumurta
- ½ çay kaşığı tuz
- 1 çay bardağından 1 parmak az su (dinlenen hamura eklenecek)
İçi için;
- İri parçalanmış ceviz
Kızartmak için;
- 3 su bardağı Ayçiçek yağı
Şerbeti için;
- 3 su bardağı su
- 3 su bardağı toz şeker
YAPILIŞI
Şerbet için;
Şeker ve suyu tencereye alıp, kaynatın.
Kaynamaya başadıktan sonra 5-6 dakika daha kaynatmaya devam edin.
Koyu kıvamlı bir şerbetimiz olmalı.
Şerbeti bir gün önceden hazırlayıp iyice soğumaya bırakın.
Kadayıf için;
Su, süt, maya ve yumurtayı iyice karıştırın.
1.5 su bardağı unu ve tuzu içerisine ekleyip un taneleri tamamen kaybolana kadar karıştırın.
Krep hamuru kıvamında bir hamurunuz olacak.
Kabınızın üzerini streç film ile kapatıp, 15-20 dakika dinlenmeye bırakın.
Dinlenen hamurunuz göz göz olup, kabaracak.
Son olarak içerisine kalan yarım bardak unu ve 1 çay bardağına yakın suyu ekleyip iyice karıştırın.
Yapışmaz tabanlı bir tavaya hamurunuzdan çay tabağı büyüklüğünde dökün, önce yüksek ateşte sonra kısık ateşte altı iyice kızarana kadar pişirin. Tavamızı yağlamıyoruz !
Üstü göz göz ve ıslak kalmayacak şekilde pişmiş olacak. Tavada sadece altını pişiriyoruz.
Pişen kadayıfları bir bez üzerine üst üste gelmeyecek şekilde dizin.
Hamurunuz bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
Kadayıfların içine 3-4 parça ceviz ekleyip, yarım ay şeklinde katlayarak uç kısımlarına iyice bastırıp birleştirin.
Hazırladığınız kadayıfları kızgın, bol yağda sürekli çevirerek iyice renk alıp kızarana kadar pişirin.
Yağdan çıkar çıkmaz hemen şerbetin içerisine atıp 1-2 tur çevirdikten sonra servis tabağına alın.
Ben sıcak sıcak yemeyi tercih ediyorum sahi siz nasıl seviyorsunuz ?
Şimdiden ellerinize sağlık..
Tarif için “Kolay Tarifler Büşra” hanıma teşekkür ederim..