Ramazan 12. gün tarifi: Karamelize cevizli elma tatlısı
Evde masanın üzerinde duran yeşil elmaları alalı neredeyse 2 hafta olmuştu. Pek yiyecek gibide değildim açıkçası. Elmaları değerlendirmenin en güzel yolu, onları tatlıya dönüştürmek olacaktı. İftar sonrası hem hafif hem de çok lezzetli bir porsiyon tatlı oldu.
MALZEME
- 4 adet elma
- 4 yemek kaşığı toz şeker (Her elma için 1 yemek kaşığı toz şeker ekledim, eğer daha şekerli isterseniz şeker miktarını artırabilirsiniz)
- 2 su bardağı su
- 3-4 adet karanfil (opsiyonel)
- 1-2 adet çubuk tarçın
- 3-4 damla kırmızı gıda boyası
İçi için;
- ½ su bardağı iri dövülmüş ceviz
- 3 yemek kaşığı su
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
Üzeri için;
- Kaymak
YAPILIŞI
Elmaları soyup, kabak oyacağı saplarını ve çekirdeklerini çıkartın.
Derin bir tencerenin içerisine elmaları koyup, üstlerine şekeri serpin.
İçerisine su, gıda boyası, tarçın ve karanfili ekleyip orta ateşte pişirmeye başlayın.
İlk 10 dakika sonra elmaları dikkatlice ters çevirin.
Elmaları diri kalacak şekilde yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın.
İçi için;
Bir tavanın içerisine ceviz, su ve toz şekeri ekleyip hafifçe karamilize olana kadar karıştırarak soteleyin.
Ocaktan aldıktan sonra içerisine kuş üzümlerini ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.
Elmalar soğuyunca servis tabağına alıp, içlerini cevizli harç ile doldurun.
Üzerlerine kaymak koyup servis edebilirsiniz.
Şimdiden ellerinize sağlık..