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Hürriyet
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Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, iStock
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 14:32 | 

Google Trends 2020 açıklandı: Lahmacun dünya listesine girdi!

Ekmek, pide, lahmacun, pizza... İlk sıradaki arama ise bunların hiçbiri değil...

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Google, her yIl olduğu gibi bu yıl da çeşitli kategorilerde en çok aranan kelimeleri açıkladı. Arama trendlerini bu yıl koronavirüs pandemisi ve yeni normal alışkanlıkları şekillendirdi. Yemek tarifi aramaları da bu durumdan nasibini aldı.

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Geçmiş yıllarda televizyon programlarında pişen yemekler gibi faktörler ya da geleneksel lezzetler arama trendlerini şekillendiriyordu. Örneğin geçen yılın en çok aranan tarifi irmik helvası, 2018'in en çok aranan tarifi ise sirondu.

KIYMALI SİRON TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Bu yıl ise en çok arananlarda ekmek çeşitlerinin ve hamur işlerinin hakimiyeti dikkat çekti. Sadece Türkiye'de değil dünyada da geçerli olan bu trendin tek istisnası sosyal medya kaynaklı bir arama. İşte ayrıntılar...

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Türkiye'de bu yıl en çok aranan 10'uncu tarif kalburabastı oldu. Geleneksel tatlılarımızdan kalburabastı geçtiğimiz yıllarda da arama listelerinde üst sıralarda yer alıyordu.

KALBURABASTI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Türkiye'de aramaların dokuzuncu sırasına ezogelin yerleşti. Yakın zamanda coğrafi işaret tescili de alan bu nefis çorba belli ki 2020'de her evde mutlaka bir kez pişti.

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Güllaç tatlısı 2020 aramalarında Türkiye'de sekizinci sıraya oturdu. Ramazanların vazgeçilmezi güllaç kısıtlamaların ilk dönemine denk gelen ramazan günlerinde sofraları süsledi.

GÜLLAÇ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Yedinci sırayı gönüllerin şahı lahmacun aldı. Normalde dışarıdan alınan ya da dışarıda yenen bir yemek olan lahmacunu özleyenler kısıtlama döneminde evde yapmak için bol bol tarif aradı.

LAHMACUN TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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İzmir bombası son birkaç yılda hep popüler ama bu yıl aramalarda altıncı sıraya yerleşmeyi başardı. İncecik hamuru ve eriyen çikolatayı sosyal medyada gören evde yapmak için kolları sıvadı.

İZMİR BOMBASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Ramazanın bir başka vazgeçilmezi ramazan pidesi de bu yıl çok arandı. Ramazan sofralarını pideyle tatlandırmak isteyenler bu yıl fırınlarda kuyruğa girmek yerine mutfaklarının yolunu tuttu.

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Hem görüntüsü hem de lezzetiyle herkesin kalbini çalan Çökertme kebabı, arama trendlerinin dördüncüsü oldu. Çıtır patates, et, yoğurt sosu derken sofralar bu Bodrum lezzetiyle şenlendi.

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Aşure en çok arananlar arasında üçüncü sıradaydı. Geçmişte de arama trendlerinin üst sıralarında olan aşure, bu yıl evde geçirilen zamanın da artmasıyla daha da fazla mutfakta pişirildi.

AŞURE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Aramalarda ikinci sırada pide yer aldı. Burada ramazan pidesi aramalarının yanı sıra kaşarlı, kuşbaşılı, kıymalı pideleri özleyenlerin "İş başa düştü" demeleri de etkili oldu.

KIYMALI PİDE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Türkiye trendlerinin ilk sırasını da tahmin edilebileceği üzere ekmek aldı. Özellikle herkesin evde ekmek yapmaya başladığı mart ve nisan aylarında güzel bir ekmek tarifi arayanlar aşağıdaki tarifi sıkça denedi.

ÇİÇEK EKMEK TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Gelelim dünya trendlerine. Dünyada 10'uncu sırada Hindistan mutfağının ekmeği naan yer aldı. Sade ya da aromalı bir tür tandır ekmeği diyebileceğimiz naan dünyada çok sayıda sofrayı süsledi.

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Dokuzuncu sırayı alan terim ise yine bir ekmek, brioche oldu. Türkiye'de de ponçik ekmek diye bildiğimiz tereyağlı yumurtalı o yumuşak ekmekler dünyada çok arandı.

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Sekizinci sırada yine bir ekmek tarifi vardı o da pide ekmeğiydi. Dünyanın döner ve kebapla bir tuttuğu ve çok sevdiği pide ekmeği birçok evin mutfağında pişti bu yıl.

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Yedinci sırayı ise muzlu ekmek aldı. Kek gibi bir tür tatlı ekmek olan muzlu ekmek, daha önce de Pinterest tarafından Türkiye'den en çok aranan tarif olarak açıklanmıştı.

MUZLU EKMEK TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Altıncı sırayı mayalı ekmek tarifi aldı. Türkiye'de kutu maya dediğimiz hızlı kabaran mayayla yapılan ekmekler dünyada da birçok kişini pandemi dönemindeki kurtarıcısı oldu.

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Dünyada beşinci sırada çok tanıdık bir lezzet bizi karşıladı: Lahmacun! Sadece bizim için değil küresel anlamda bir sevgi nesnesi olan lahmacunu milyonlarca insan evde yapabilmek için bol bol tarif aradı.

HALEP İŞİ LAHMACUN TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Dördüncü sırayı ise pizza aldı. Yine normalde dışarıdan alınan ve dışarıda yenen bir ürün olan pizza da evde hazırlanıp tüketilen bir yemek haline geldi böylece.

PİZZA MARGHERITA TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Üçüncü sırayı ekmek yerken sağlığını da gözetenlerin favorisi olan ekşi mayalı ekmek aldı. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan evde ekşi mayalı ekmek yapmanın yollarını aradı.

EKŞİ MAYALI EKMEK TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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İkinci sırada ise tek başına ekmek kelimesi bulunuyor arama trendlerinde hem de Türkçe olarak. Bu listenin özeti diyebileceğimiz ekmek araması bu besin maddesinin hem bizdeki hem de tüm dünyadaki önemini bir kez daha kanıtlıyor.

ORGANİK KÖY EKMEĞİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Ve birinci sıra... Ne ekmek ne pizza ne de başka bir hamur işi; birinci sırada TikTok kahvesi diye de bilinen ve geçtiğimiz yaz dünyayı kasıp kavuran dalgona kahvesi tarifi var. Onu merak edenler de gelsin tarifimize...

DALGONA KAHVESİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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