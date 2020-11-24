Halep işi lahmacun tarifi
Lahmacunun nasıl bir lezzet ve keyif olduğunu hepimiz biliyoruz. Yörelere göre malzemesi ve lezzeti değişkenlik gösterebilen lahmacunun Halep usulü olanı harcına eklenen nar ekşisi ve sarımsakla fark yaratıyor. Halep işi lahmacunu siz de evinizde yapmak isterseniz, işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Hamuru için:
- 4 su bardağı un
- 10 gram instant maya
- 1,5 su bardağı ılık su
- 2 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 200 gram kıyma
- 3 adet domates
- 1 adet kuru soğan
- 3 diş sarımsak
- 2 çay kaşığı tuz
- 2 çay kaşığı karabiber
- 1 çay bardağı ceviz içi
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2-3 adet sivri biber
Servis için:
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 adet limon
- 1 demet maydanoz
Halep işi lahmacun tarifi Nasıl yapılır?
Unu yoğurma kabına alıp içine mayayı ve tuzu ekleyip karıştırın.
Suyu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru nemli bir bezle örtüp yarım saat kadar dinlendirin.
Mayalanan hamuru biraz daha yoğurup 8 bezeye ayırın ve 1 saat daha mayalandırın.
İç harcı için biber, soğan ve sarımsağı çok ince, domatesi ise küp küp doğrayın.
Cevizi çok ufak olmayacak şekilde dövün.
Tüm iç harcı malzemelerini karıştırın.
Mayalanan hamurları unladığınız tezgahta merdaneyle açıp üzerine hazırladığınız iç malzemesini yayın.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra lahmacunları fırına verin
25 dakika pişirdiğiniz lahmacunları, nar ekşisi, limon ve maydanozla servis edin. Afiyet olsun...