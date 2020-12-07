Kıymalı siron tarifi
Siron, basit bir şekilde tarif etmemiz gerekirse, yufkaların rulo şeklinde sarılıp fırınlandıktan sonra soslanmasıyla ortaya çıkan, nefis bir yemek. Anadolu’nun farklı yerlerinde et, kıyma ya da tavukla yapılabilen ve ziron ya da silor diye de adlandırılan siron için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 3 adet yufka
- 4 su bardağı et suyu
Kıymalı harç için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 150 gram dana kıyma
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Sosu için:
- 2 su bardağı süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 1,5 su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
Tereyağlı sos için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Kıymalı siron tarifi Nasıl yapılır?
Yufkayı ortadan ikiye katlayın.
Düz kenarından yuvarlak kenarına doğru rulo şeklinde sarın.
Ruloyu 3 santimetre genişliğinde parçalar halinde kesin
Fırın kabını yağlayıp yufkaları dik halde yerleştirin.
Fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra yufkaları fırına verin.
Yufkalarınızı 20 dakika fırınlayın.
O esnada tereyağını tavada kızdırıp kıymayı kavurun.
Tuzu ve karabiberi ekleyip kıymayı ocaktan alın.
Sos için sarımsakları ezip tuz ve yoğurtla karıştırın.
Hafifçe sulandırıp çırpın.
Ayrı bir tavada tereyağını kızdırıp salçayı ve kırmızı biberi yağda kavurun.
Sironları fırından alıp üzerine et suyunu gezdirin.
Kapattığınız fırına verip ılık ortamda çekmesini bekleyin.
Kabaran sironları tabağa alıp üzerine önce yoğurdu, ardından kıymayı son olarak da salçalı sosu gezdirin.
Sıcak servis edin. Afiyet olsun…