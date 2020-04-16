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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 16.04.2020 - 13:32,Son Güncelleme:

Dalgona kahve tarifi

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Dalgona kahve tarifi
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Sosyal medya yeme içme trendlerimiz üzerinde çok önemli bir belirleyici. Bunun son örneği de TikTok’tan çıkan ortalığı kasıp kavuran dalgona kahve. Kore kahvesi diye de bilinen bu bol köpüklü soğuk kahve, özellikle yaz ayları için farklı lezzetler arayanların favorisi olacak. Peki dalgona kahve nasıl yapılır? İşte cevabı…

  • Çiğ
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

  • 4 yemek kaşığı granül kahve
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 4 yemek kaşığı sıcak su
  • 2 su bardağı soğuk süt

Dalgona kahve tarifi Nasıl yapılır?

Kahve ve şekeri bir kaseye alıp üzerine suyu ekleyin.

Tel bir çırpıcıyla 15 dakika kadar ara vermeden çırpın. (Dilerseniz mikser kullanabilirsiniz.)

Bu sürenin sonunda kahveniz açık renkli ve krema gibi koyu kıvamlı bir hal alacak.

Kahvenizi servis edeceğiniz bardaklara birkaç küp buz koyun.

Sütü bardaklara bölüştürün.

Üzerine kahve kremasını da ekleyip buz erimeden servis edin. Afiyet olsun…

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