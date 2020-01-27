Batı Karadeniz'in doğa harikası şehri Kastamonu'dan nefis yemek tarifleri

Biryan (Kuyu) kebabı tarifi Türkiye’nin dört bir yanında birbirinden nefis kebap çeşitlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de enfes biryan kebabı. Kuyu kebabı olarak da bilinen biryan kebabı başka şehirlerin mutfaklarında da karşımıza çıkıyor ancak Kastamonu’nunki bir başka. Sizin için Kastamonu mutfağının en tanınmış lezzeti biryan kebabının tarifini araştırdık. Afiyet olsun…