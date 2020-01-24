Banduma tarifi

Yarım hindiyi bol suda haşlayın.

Un, su ve tuz ile hamuru yoğurun.

Bir süre dinlendirdiğiniz hamuru bezelere ayırıp açtıktan sonra sacda ya da fırında pişirin.

Cevizi dövüp bir tepsiye yayın.

Tereyağını eritip kızdırın ve cevizlere ekleyip harmanlayın.

Pişirdiğiniz yufkaları rulo haline getirip 3-4 santimetre genişliğinde dilimleyin.

Hindinin haşlama suyuna batırdığınız yufkaları tepsiye dizin.

Yufkaların üzerine ceviz içi ve hindi etlerini serpiştirin.

Kalan hindi suyunu da hamurların üzerine gezdirip yemeği ocakta altı kızarana kadar pişirin.

Ocaktan alıp tabaklara bölüştürdüğünüz bandumayı üzerine kızgın tereyağı gezdirerek servis edin. Afiyet olsun…