Banduma tarifi
Banduma, Kastamonu mutfağının en sevilen yemeklerinden biri. Türk Dil Kurumu’nda “Tavuk veya hindi suyuna parmak kalınlığında durulmuş yufkaları batırıp, tepsiye dizdikten sonra üzerine hindi veya tavuğun etleri konularak yapılan yemek” olarak tanımlanan ‘banduma’nın anlamı da tahmin edebileceğiniz üzere banmak ya da batırmak. Banduma yemeğinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Malzemeler
- 1 kilogram böreklik un
- 150 gram ceviz içi
- Yarım hindi
- 50 gram tereyağı
- Tuz
Hazırlanışı
Yarım hindiyi bol suda haşlayın.
Un, su ve tuz ile hamuru yoğurun.
Bir süre dinlendirdiğiniz hamuru bezelere ayırıp açtıktan sonra sacda ya da fırında pişirin.
Cevizi dövüp bir tepsiye yayın.
Tereyağını eritip kızdırın ve cevizlere ekleyip harmanlayın.
Pişirdiğiniz yufkaları rulo haline getirip 3-4 santimetre genişliğinde dilimleyin.
Hindinin haşlama suyuna batırdığınız yufkaları tepsiye dizin.
Yufkaların üzerine ceviz içi ve hindi etlerini serpiştirin.
Kalan hindi suyunu da hamurların üzerine gezdirip yemeği ocakta altı kızarana kadar pişirin.
Ocaktan alıp tabaklara bölüştürdüğünüz bandumayı üzerine kızgın tereyağı gezdirerek servis edin. Afiyet olsun…