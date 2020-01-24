Biryan (Kuyu) kebabı tarifi

Biryan kebabı için tuğladan örülmüş 1-1,5 metre derinliğinde ve 3-5 kuzunun sığabileceği genişlikte bir kuyuya ihtiyaç var.

Kuyunun tabanına odunları döşeyip is çıkmayacak şekilde yakın.

Kuyunun duvarlarına çengelleri takın.

Köz haline gelen ateşin üzerine boş bir tava ya da tepsi yerleştirin.

Kuzuları tamamen temizleyip parçalamadan çengellere takın.

Kuyunun ağzını tahta bir kapakla kapatıp kapağın etrafını çamurla hava almayacak şekilde sıvayın.

Bu şekilde iki saat pişen kuzuları parçalayıp servis edin.

Kuzuların altına yerleştirdiğiniz tepside biriken yağlı et suyuyla pilav yapıp etinizin yanında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…