Biryan (Kuyu) kebabı tarifi
Türkiye’nin dört bir yanında birbirinden nefis kebap çeşitlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de enfes biryan kebabı. Kuyu kebabı olarak da bilinen biryan kebabı başka şehirlerin mutfaklarında da karşımıza çıkıyor ancak Kastamonu’nunki bir başka. Sizin için Kastamonu mutfağının en tanınmış lezzeti biryan kebabının tarifini araştırdık. Afiyet olsun…
- Izgarada
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Malzemeler
- Kişi sayısına göre birkaç adet bütün kuzu
Hazırlanışı
Biryan kebabı için tuğladan örülmüş 1-1,5 metre derinliğinde ve 3-5 kuzunun sığabileceği genişlikte bir kuyuya ihtiyaç var.
Kuyunun tabanına odunları döşeyip is çıkmayacak şekilde yakın.
Kuyunun duvarlarına çengelleri takın.
Köz haline gelen ateşin üzerine boş bir tava ya da tepsi yerleştirin.
Kuzuları tamamen temizleyip parçalamadan çengellere takın.
Kuyunun ağzını tahta bir kapakla kapatıp kapağın etrafını çamurla hava almayacak şekilde sıvayın.
Bu şekilde iki saat pişen kuzuları parçalayıp servis edin.
Kuzuların altına yerleştirdiğiniz tepside biriken yağlı et suyuyla pilav yapıp etinizin yanında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…