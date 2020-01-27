Cırık tatlısı tarifi

Yaş mayayı suyla açın.

Unun ortasını açıp mayayı buraya boşaltın.

Yoğurmaya başlayıp azar azar suyunu ilave edin.

Yumuşak bir hamur elde edip mayalanması için 5-10 dakika dinlendirin.

Bu esnada şerbet işin şeker ve suyu karıştırıp kaynatmaya başlatın.

Limon suyunu da ilave edip bir taşım daha kaynatın ve altını kapatın ve soğumasını bekleyin.

Hamur mayalanınca kızartma yağını tavada kızdırın.

Hamurdan suya batırılmış bir kaşık yardımıyla ufak yuvarlak parçalar koparın ve kızgın yağa atın.

Yağdan aldığınız kızarmış hamurları soğuk şerbete atın.

Çok fazla bekletmeden servis yapın. Afiyet olsun…