MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri Haberleri Tatlı Tarifleri Haberleri Cırık tatlısı tarifi
GeriTatlı Tarifleri Cırık tatlısı tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tatlı Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 27.01.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

Cırık tatlısı tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cırık tatlısı tarifi

Cırık tatlısı Türkiye’nin diğer yerlerinde lokma tatlısı olarak bilinen şerbetli hamur tatlısının Kastamonulu kuzeni. Bu tatlı da lokma tatlısı gibi mayalı hamurla yapılıyor ve yağda kızartıldıktan sonra şerbete atılıyor. İşte yöresel lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken cırık tatlısı tarifimiz…

  • Yağda
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 5 su bardağı un
  • 2 paket yaş maya
  • Aldığı kadar su

Kızartmak için:

  • 3 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

  • 5 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu

Hazırlanışı

Yaş mayayı suyla açın.

Unun ortasını açıp mayayı buraya boşaltın.

Yoğurmaya başlayıp azar azar suyunu ilave edin.

Yumuşak bir hamur elde edip mayalanması için 5-10 dakika dinlendirin.

Bu esnada şerbet işin şeker ve suyu karıştırıp kaynatmaya başlatın.

Limon suyunu da ilave edip bir taşım daha kaynatın ve altını kapatın ve soğumasını bekleyin.

Hamur mayalanınca kızartma yağını tavada kızdırın.

Hamurdan suya batırılmış bir kaşık yardımıyla ufak yuvarlak parçalar koparın ve kızgın yağa atın.

Yağdan aldığınız kızarmış hamurları soğuk şerbete atın.

Çok fazla bekletmeden servis yapın. Afiyet olsun…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi