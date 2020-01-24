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Çorba Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 24.01.2020 - 15:42,Son Güncelleme:/

Ecevit çorbası tarifi

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Ecevit çorbası tarifi

Yoğurtlu çorbaları hepimiz çok seviyoruz. Özellikle kış aylarında sağlık ve lezzet deposu olan bu çorbaları sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Kastamonu mutfağına ait Ecevit çorbası da çok sevilen yoğurtlu çorbalardan. Kısa sürede yapıp afiyetle tüketebileceğiniz Ecevit çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 su bardağı pirinç
  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 10-15 gram tereyağı
  • Kuru nane

Hazırlanışı

Pirinci çorbayı yapmaya başlamadan 1 saat önce ıslatın.

Süzüp bol suyla yıkadığınız pirinçleri tencerede haşlayın.

Yoğurt, yumurta ve unu çırpın.

Pirincin haşlama suyundan ekleyerek ılıştırdığınız yoğurtlu sosu çorbaya yavaş yavaş tencereye ekleyip karıştırın.

Çorbayı bir taşım kaynatıp kaselere bölüştürün.

Üzerine kuru nane serpin.

Tereyağını kızdırıp çorbaların üzerine gezdirin.

Sıcak servis edin, afiyet olsun…

 

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