20 dakikada yemek hazır olsun isteyenler için

Fırında kremalı patates tarifi Fırında kremalı patates çok kolay ve bir o kadar da lezzetli bir yemek. Et yemeklerinin yanında eşlikçi olabileceği gibi tek başına da afiyetle yenen fırında kremalı patates zor zamanlarınızın kurtarıcısı olacak. Siz de bu nefis yemeği denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…