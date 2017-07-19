20 dakikada yemek hazır olsun isteyenler için

15-20 dakika içerisinde hazırlanan bu tariflerle hem karnınızı doyurabilir hem de sıcak havalarda zahmetli yemeklerle uğraşmak yerine kendinize zaman ayırabilirsiniz.
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Yaz aylarında hem fazla zaman almayan hem de hafif tarifler uygulamak lezzetli alternatifler oluşturuyor. İşte 20 dakikada yapabileceğiniz pratik yaz lezzetleri…
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Fırında kremalı patates tarifi
Fırında kremalı patates çok kolay ve bir o kadar da lezzetli bir yemek. Et yemeklerinin yanında eşlikçi olabileceği gibi tek başına da afiyetle yenen fırında kremalı patates zor zamanlarınızın kurtarıcısı olacak. Siz de bu nefis yemeği denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Siz de denizden ne çıksa yiyecek olanlardan mısınız? Eti yağsız ve oldukça lezzetli olan levrek tam size göre… Yaz aylarında bir kasabada, denizin sesi eşliğinde balığınızı yeme keyfini evine de taşımak isteyenler için fırında levrek nasıl yapılır? Sağlığınız için birçok faydası olan balığı masanızdan eksik etmemeniz için pratik fırında levrek tarifi…
Ciğer denince akla genellikle kuzu veya dana geliyor ancak tavuk ciğeriyle de enfes yemekler yapabilirsiniz. Üstelik çok daha ekonomik olan tavuk ciğeri ile biz bugün şahane bir sote hazırladık. Siz de lezzetli bir tavuk ciğer tarifi aradıysanız içeriğimize mutlaka bir göz atın.
Et yemeyenler köfte yemeyecek diye bir kural yok. Sebzelerle de çok lezzetli köfteler yapabilirsiniz. Bunun en iyi örneklerinden biri de klasik lezzetlerimizden patates köftesi. İşin püf noktası patatesleri haşlayıp rendeledikten sonra diğer malzemelerle karıştırıp bir süre buzdolabında bekletmek. Sonrasında yoğurtla mı servis edersiniz, ketçapla mı orası size kalmış.
Şeklinden dolayı deniz börülcesi ile karıştırılsa da kuşkonmazın lezzeti bir başka. Manavlarda, marketlerde yer bulmaya başlamışken akşama sofralara bir kuşkonmaz şart oldu. Besleyici değerleri ile çorba, salata, zeytinyağlı yemek gibi birçok farklı şekilde sofralara gelen, özellikle karaciğer şişmeleri ve sarılıkta iyileştirici etkilere sahip olan fırında kuşkonmaz nasıl yapılır?
Bir adet kabak, bir adet patlıcan, biraz cherry domates, bir adet kırmızıbiber ve biraz parmesan peynirini hazırlayın. Kabak, domates, kırmızıbiber ve patlıcanları dilimleyerek tarifteki sosa bulayın. Ardından bir şişe geçirin ve ızgarada pişirin. Bayılacaksınız!
Kahvaltıların kurtarıcısı tostun her çeşidi çok seviliyor. Hatta bazı çeşitleri var ki, öğlen bile tüketmek mümkün. Evet, kavurmalı tosttan bahsediyorum. Peki her öğün keyifle tüketebileceğiniz kavurmalı tost nasıl yapılır? Nefis bayram kavurmasını bu sefer de tostta kullanın. Tereyağı ve bol kavurma ile lezzeti ikiye katlanan tost tarifi…
Balı nerede olsa severim diyenler için bir tarifimiz var. Çok sevdiğiniz bal bu sefer tavuğa lezzet verecek. Lokum gibi pişen tavuğun üzerine eklenen bal ile çıtır çıtır susama da bayılacaksınız. Peki Uzak Doğu mutfağına ait ballı susamlı tavuk nasıl yapılır? Merak ediyorsanız tarifi ve malzemeleri aşağıda…
Giresun mutfağına ait kabalak yoğurtlaması mutlaka denemeniz gereken bir lezzet. Yapımı oldukça kolay olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Çok çeşitli sebzeleriyle adından bahsettiren Giresun mutfağından kabalak yoğurtlaması nasıl yapılır? İşte cevabı…
Makarna zor zamanların kurtarıcısı olan oldukça pratik ve lezzetli bir yemek. Her türlü sosla leziz olan makarnaya özellikle domates ve peynir çok yakışıyor. Bu tarifimizde makarnanın sosuyla kendisini tek tencerede pişirip ekstra bulaşıkla uğraşmaktan da kurtulduk. Özetle yemeğimiz çok daha pratik oldu. Siz de denemek istemez misiniz?
Şinitzel, Avusturya ve Almanya mutfaklarının en önemli ve en tanınmış yemeklerinin başında geliyor. Etin incecik açıldıktan sonra un, yumurta ve galeta ununa bulanması, ardından da bol yağda çıtır çıtır kızartılması sonucu elde edilen şinitzelin malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Biz tarifimizde tavuk eti kullandık ama dana şinitzelin de ayrı bir lezzet deposu olduğunu belirtelim. Afiyet olsun…
Yeşil mercimek sofralarımızda baş tacı etmemiz gereken bakliyatlardan. İçeriğindeki protein, demir, magnezyum ve birçok vitamin sayesinde tam bir şifa deposu olan mercimek yemeklerde kullanılabileceği şahane de börek harcı oluyor. Biz bu tarifimizde yeşil mercimek yemeğini kullanıp çok pratik bir börek yaptık. Tek yapmanız gereken yemeğin suyunu süzüp mercimeklerini almak. İşte tarifimiz…