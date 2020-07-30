Ballı susamlı tavuk tarifi

Derin bir kaseye soya sosu, bal, susam, sarımsak, tuz ve karabiberi koyup karıştırın. Ardından kuşbaşı kesilmiş tavukları da ekleyip her parçasını eşit olarak sosa bulayın. Kaseyi streç filme sarıp yarım saat buzdolabında bekletin. Tavuklarınız sosla bütünleştikten sonra geniş bir tavayı hafifçe ısıtın ve zeytinyağı gezdirin. Soslu tavukları tavaya alın. Tavuk suyunu çekip, rengi dönene kadar pişirin. Afiyet olsun.