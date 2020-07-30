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Tavuk Yemeği Tarifleri
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 30.07.2020 - 10:05,Son Güncelleme:

Ballı susamlı tavuk tarifi

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Ballı susamlı tavuk tarifi
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Balı nerede olsa severim diyenler için bir tarifimiz var. Çok sevdiğiniz bal bu sefer tavuğa lezzet verecek. Lokum gibi pişen tavuğun üzerine eklenen bal ile çıtır çıtır susama da bayılacaksınız. Peki Uzak Doğu mutfağına ait ballı susamlı tavuk nasıl yapılır? Merak ediyorsanız tarifi ve malzemeleri aşağıda…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 600 gram kuşbaşı tavuk
  • 3 yemek kaşığı soya sosu
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 2 yemek kaşığı susam
  • 1 diş sarımsak rendesi
  • Tuz, karabiber
  • 2 kaşık zeytinyağ



Ballı susamlı tavuk tarifi Nasıl yapılır?

Derin bir kaseye soya sosu, bal, susam, sarımsak, tuz ve karabiberi koyup karıştırın. Ardından kuşbaşı kesilmiş tavukları da ekleyip her parçasını eşit olarak sosa bulayın. Kaseyi streç filme sarıp yarım saat buzdolabında bekletin. Tavuklarınız sosla bütünleştikten sonra geniş bir tavayı hafifçe ısıtın ve zeytinyağı gezdirin. Soslu tavukları tavaya alın. Tavuk suyunu çekip, rengi dönene kadar pişirin. Afiyet olsun.

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