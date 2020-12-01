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İHA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

Bilecik'te şifa deposu cennet hurmasının hasadı başladı

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Bilecik'te şifa deposu cennet hurmasının hasadı başladı
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Bilecik’te yetişen ve sonbaharla birlikte pazar tezgahlarında 'Her derde deva, şifa deposu' sloganı ile satılan cennet hurması tanesi yaklaşık 60 kuruşa satılıyor ve büyük ilgi görüyor.

Hürriyet mahallesinde her hafta kurulan kapalı pazar tezgahlarında Bilecik ve köylerinde yoğun şekilde üretilen cennet hurması satılıyor. Paketinde 8 tane bulunan ve 5 liraya satılan meyveye vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Bilecikte şifa deposu cennet hurmasının hasadı başladı


"Bilecik’te cennet hurması hasadı yapılmaya başlar"

Pazarda cennet hurması satan Kenan Aydemir, Bilecik genelinde cennet hurmasının yoğun bir şekilde üretildiğini anlatarak, "Bu cennet hurmasının faydalarını saymakla bitmez. Bu harika meyveyi 'her derde deva, şifa deposu' sloganı ile satıyoruz. Büyüklerimiz mide ve sindirime iyi geldiği söylerler. Bu söylemleri uzmanlar da doğruluyor. Bilecik’te ekim, kasım ayalarında cennet hurması hasadı yapılmaya başlar. Hurmaları doğal olarak yemek lazım. Hurmanın kendi içinde çeşitleri de var. 8’li paket halinde satılan cennet hurması 5 TL. Halk bu meyveyi çok sevdiği için talep de fazla. İşlerimiz çok iyi gidiyor. Sabah tezgahlarımız çok doluyken, öğleden sonra hurmalar azalıyor. Halkımızı memnun etmeye devam ediyoruz” dedi.

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