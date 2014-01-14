Wok to Walk artık Türkiye'de!

Wok to Walk, Türkiye’de ilk restoranını Beyoğlu’nda açtı. Restoran, Taksim meydanına birkaç adım uzaklıkta sizin tarzınızla wok’lamaya hazır.

Wok to Walk 2004 yılında ilk restoranını Hollanda, Amsterdam’da açmış, kısa zamanda birçok farklı ülkede zincir restorana sahip sağlıklı fast food markasıdır. Yiyecekleri sağlıklı bir şekilde her gün taze olarak müşterilerine sunmaktadır.

3 adımda seçilen menü içeriğini müşterilerin gözü önünde anında pişirilmektedir. Birbirinden leziz sosları ile eşsiz bir noodle deneyimi için siz değerli müşterilerini beklemektedir.

Adres: Wok to Walk İstiklal Cad. Mis Sok. No:3 Beyoğlu

Tel: 0212 243 19 29