‘Sessiz reflü’ sinsice ilerliyor! Çok fazla çay ve kahve içenler dikkat! ‘Ne hastaların ne de hekimlerin aklına geliyor’

Mide rahatsızlıkları, günümüzde çok yaygın olarak görülüyor. En sık ortaya çıkanların başında da mide reflüsü gelyor. Her 20 kişiden iki ya da üçü mide reflüsüyle baş etmeye çalışıyor. Fakat "midedeki asidin yemek borusuna doğru kaçması" olarak tarif edilen reflünün, boğazda da meydana gelebildiğini biliyor muydunuz?

Laringofarengeal reflü (LFR) ya da yaygın bilinen adıyla ‘boğaz reflüsü’ olarak adlandırılan bu durum, ‘özofageal sfinkter’ adı verilen kasın yetersizliği veya zayıflığı sonucu ortaya çıkıyor. Bazen yemek yedikten sonra bazen de uykuya dalmadan önce belirgin hale gelebiliyor.



Dünyanın önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olan ABD merkezli Cleveland Clinic'e göre, kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarına başvuran her 10 kişiden üç ya da dördünde boğaz reflüsü bulunuyor. Hastalık bu kadar yaygın olmasına rağmen toplumda yeterince bilinmiyor.

Cleveland Clinic'in açıkladığı verilere göre 60 milyon ABD'li kronik asit reflüsünden şikayetçi… Bu sayının en az yarısında boğaz reflüsü olduğu tahmin ediliyor.



Ancak semptomlar başka hastalıkları taklit edebildiğinden bu reflüyü teşhis etmek bazı durumlarda zor olabiliyor. Bu nedenle hastalık ‘sessiz reflü’ olarak da adlandırılıyor.



Peki, sessizce ilerleyen boğaz reflüsü neden oluyor? Hastalığın ülkemizde görülme sıklığı nedir? Bunun gibi pek çok soruya uzmanlarla cevap aradık.



‘TOPLUMUN YÜZDE 30-35’İNDE GÖRÜLÜYOR’

Konuyla ilgili bilgilerine başvurduğum Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Boğa, “LFR, toplumumuzun yaklaşık yüzde 30-35’inde görülen ses kısıklığı, boğazda gıcık hissi ve boğaz temizleme ihtiyacı hissettiren yaygın bir hastalık. Aslında toplumda asıl bilinen reflü, gastroözfageal reflüdür. Yani kusma ya da zorlanma olmadan midedeki asidin özafagus olarak bilinen yemek borusuna kaçmasıdır. En çok yatay pozisyonda olduğumuz için geceleri olur. LFR yani laringofaringeal reflü ise mide içinin yemek borusuna kaçmasıyla oluşuyor. Fakat daha yukarıya doğru çıkıp gırtlak ve yutağa kadar gelebiliyor” dedi.







TÜRKİYE'NİN AVRUPA'DA OBEZİTE ŞAMPİYONU OLMASI BU HASTALIĞIN GÖRÜLME SIKLIĞINI ARTIRIYOR

“Türkiye’nin Avrupa’da obezite şampiyonu olduğunu düşünürsek LFR’nin neden bu kadar arttığını anlayabiliriz” diyen Prof. Dr. Salih Boğa, “Her hafta birkaç hasta ses kısıklığı, inatçı öksürük ve boğazda sebebi açıklanamayan ağrı hissiyle, kulak burun boğaz uzmanları tarafından gastroenteroloji polikliniğine yönlendiriliyor. Özellikle sesiyle iş yapanlar bu konularda daha da hassas oluyor” ifadelerini kullandı.

‘BOĞAZ AĞRISININ NEDENİNİN REFLÜ OLACAĞI NE HASTALARIN NE DE HEKİMLERİN AKLINA GELİYOR’

LFR’nin sessizliğinin bir türlü tanı konulamamasından kaynaklandığının altını çizen Prof. Dr. Salih Boğa, “Ses kısıklığının, boğaz ağrısının veya öksürük şikayetinin nedeninin reflü olacağı, ne hastanın ne de hekimlerin çoğunun aklına geliyor. Yıllar içinde birçok ön tanı düşünülüp farklı tedaviler alındığı halde hastaların bu şikayetleri iyileşmeyince, geç dönemde yutak ve gırtlak reflüsü akıllara geliyor” dedi.







BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Hastalığın belirtilerine dair de bilgiler paylaşan Prof. Dr. Salih Boğa, “Halk arasında 'iman tahtası' olarak bilinen iki göğüs kemiğinin arkasında veya altında yanma hissetmek, mide asidinin boğaza çıktığını hissetmek, uzun süreli ses kısıklığı, boğaz ağrısı gibi durumlarda boğaz reflüsünden şüphelenilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

ÇOK FAZLA ÇAY VE KAHVE İÇENLER BOĞAZ REFLÜNÜZ OLABİLİR!

“Reflü bazı gıdalardan kaçınılınca düzelen bir durum değil, tamamen mekanik bir tablodur” diyen Prof. Dr. Salih Boğa, “Yine de konsantre gıdalar, portakal suyu, salçalı gıdalar, kızartmalar, çikolata, alkol, nane ve susam gibi gıdaların reflüyü artırdığını söyleyebilirim” diye konuştu.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Bilazer ise “Kuruyemiş, nane, karbonat, çok fazla çay, kahve, kola ve gazoz gibi asitli içeceklerden kesinlikle uzak durulmalı" uyarısında bulundu.



Op. Dr. Bilazer, "Bol su, liften zengin gıdalar, elma, muz, brokoli, havuç, fasulye, kantaron yağı, papatya çayı ve peynir ise mutlaka tüketilmeli” ifadelerini kullandı.







LFR TEDAVİ EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE HANGİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİR?



Bu soruma Op. Dr. Mustafa Bilazer, “Astım alevlenmeleri, mikroaspirasyonlar (solunum yollarına asit ve mide içeriğinin kaçışı) ve aspirasyon pnömonileri (aspirasyona bağlı gelişen zatürre) ilk akla gelenler" dedi.



Op. Dr. Mustafa Bilazer, ortaya çıkabilecek diğer hastalıkları da şu şekilde sıraladı:



“Bronşektazi (Bronşların kalıcı olarak genişlemesi), uykuda solunum durması, kronik öksürük, kronik larenjit (Ses tellerinin tahriş edici maddelere aşırı maruz kalması), gırtlak kanseri, orta kulak iltihabı, kronik sinüzit, ağızda ülserler ve aftlar sayılabilir.”



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