Pandemi döneminde çocukları ders çalışmaları için nasıl teşvik etmeliyiz?
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Pandemi günlerinde öğrencilerin değişen yaşam alışkanlıkları ile birlikte ders düzenlerinin de bozulduğunu biliyoruz. Bu süreçte verilen programlara uyum sağlamaları konusunda çocuklara destek olunmalı. Peki, anne babalar bu süreci nasıl yönetmeli? Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul, dünyada etkisini sürdüren koronavirüs tedbirleri kapsamında evde online eğitim gören öğrencilere ve velilere tavsiyelerde bulundu.
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