MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Çocuk Haberleri Eğitim Haberleri Pandemi döneminde çocukları ders çalışmaları için nasıl teşvik etmeliyiz?
GeriEğitim Pandemi döneminde çocukları ders çalışmaları için nasıl teşvik etmeliyiz?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Aile Özel, Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 22.12.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Pandemi döneminde çocukları ders çalışmaları için nasıl teşvik etmeliyiz?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pandemi döneminde çocukları ders çalışmaları için nasıl teşvik etmeliyiz?
Abone Olgoogle-news

Pandemi günlerinde öğrencilerin değişen yaşam alışkanlıkları ile birlikte ders düzenlerinin de bozulduğunu biliyoruz. Bu süreçte verilen programlara uyum sağlamaları konusunda çocuklara destek olunmalı. Peki, anne babalar bu süreci nasıl yönetmeli? Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul, dünyada etkisini sürdüren koronavirüs tedbirleri kapsamında evde online eğitim gören öğrencilere ve velilere tavsiyelerde bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle