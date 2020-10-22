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Menopoz sonrası kemik kırıklarına dikkat!
Kemik canlı bir dokudur ve kemik yapım ve yıkım döngüsü yaşam boyu devam eder. Ergenlik çağında kemik yapımı hızlıdır. Ancak yaşlandıkça, özellikle kadınlarda menopoz döneminden başlayarak, erkeklerde ise bundan yaklaşık 10 yıl sonra kemik yıkımı artar.
Peki, ama yaşam boyu sağlıklı kemikler için ne yapmak gerekir. Prof. Dr. Şansın Tüzün ve Prof. Ülkü Akarırmak anlatıyor…
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