Korona mıyım grip mi? Nezle, grip ve koronavirüs belirtileri arasındaki farkları uzmanı anlattı!

Geçtiğimiz yıl Covid-19 vaka sayısının artışı, normal şartlarda kış aylarında görünen grip ve nezle salgınının geride kalmasına neden olmuştu. Artık yavaş yavaş kış sezonuna girerken koronavirüs vakalarındaki azalmanın ve kısıtlamaların da esnetilmesiyle birlikte nezle ve grip salgını yeniden gündeme geldi. Pek çok kişinin karşı karşıya kaldığı burun akıntısı, baş ağrısı, öksürük, hatta tat ve koku kaybı gibi belirtiler Covid-19 ile benzerlik gösterirken, herkesin tereddütte kaldığı bir konu ortaya çıktı: Korona mıyım yoksa grip mi? Koronada burun akıntısı olur mu? Nezle, grip ve Covid-19 belirtileri arasındaki farkları Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Özgür Avinçsal’a danıştık. İşte uzmanından konuyla ilgili açıklamalar…

Grip ve nezle belirtileri nelerdir?

Grip ve nezlenin semptomları; burun akıntısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, subfebril ateş (belli belirsiz bir ateş) ve halsiz olarak sıralanabilmektedir. Ancak yeni mutasyonlar ile birlikte COVID hastaları çok farklı şikayetlerle bize başvurabiliyorlar.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı son bildirgede hastaların yüzde 50’sinden fazlasında ateş yüksekliği, kuru öksürük ve kas ağrısı saptanmış olduğu bildirilmiştir. Daha az oranda ise gastrointestinal semptomlar; ishal, karın ağrısı, mide problemleri gibi şikayetlerle de hastalar başvurabilmektedirler.

Grip, nezle ve koronavirüs belirtileri arasındaki farklar nelerdir, nasıl anlaşılır?

Daha önceki mutasyonlarda tat ve koku kaybı daha sık görülürken artık tat ve koku kaybı daha az görülmektedir. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı gibi semptomlar hem soğuk algınlığında hem de koronavirüs hastalarında da semptom olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Burada önemli olan kriter, semptomların ve şikayetlerin azalmadan artması durumudur. Özellikle koronavirüslü bir kişiye temas durumu veya temas şüphesi varsa ve şikayetler başladıktan sonra düzelmiyorsa koronavirüse yakalandığınızı düşünebilirsiniz. Hiçbir klinik bulgu ve semptom bize yüzde 100 doğru bir bilgi vermemektedir.

Burun akıntısı yüzde 10 oranında daha az görülen semptomlar arasındadır. Bunun anlamı burun akıntısı ve tıkanıklığının da bazı kişilerde COVID-19 belirtisi olabileceğidir.

Kesin tanı nasıl konulur?

Hastalarımızı muayene ettikten sonra kesin tanıyı koymamız için COVID testi yaptırmamız gerekiyor. Bu hem kendimizi hem de etrafımızdaki insanları korumak anlamında büyük bir sorumluluk.

Bir şikayet varsa ve bu şikayetler artarak devam ediyorsa mutlaka bir ‘Kulak Burun Boğaz’ muayenesi ve COVID testi yapılması gerekmektedir. Bu durum halk sağlığı, ailemizin ve çevremizin sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Şeker hastaları, yüksek tansiyon hastaları, astım hastaları ve ileri yaştaki insanlar daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor çünkü virüsü daha kolay kapabiliyorlar ve daha şiddetli komplikasyonlarla geçirme ihtimallerine sahipler.